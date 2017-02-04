Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28659610/
4 февраля 2017, 10:11 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Бах выразил надежду, что IIHF и НХЛ договорятся об участии игроков в ОИ-2018

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что после совместной встречи в Нью-Йорке Международная федерация хоккея (IIHF) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) договорятся об участии игроков в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Слова Баха приводит ESPN.

По словам президента МОК первая совместная встреча с IIHF и руководством НХЛ прошла в открытой и дружественной атмосфере. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу состоялась встреча между Бахом, главой IIHF Рене Фазелем, исполнительным директором НХЛ Дональдом Фером и комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном. IIHF, НХЛ, профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет ведут переговоры по участию хоккеистов из-за океана на Олимпиаде 2018 года. Ранее стало известно, что решение об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года должно быть принято не позднее середины марта.

«Это был визит вежливости, который прошел в открытой и дружественной атмосфере. Надеюсь, что это подготовило почву для успешных переговоров между НХЛ и IIHF. Мы надеемся, они придут к соглашению и исполнят мечты многих игроков. Все мы, как и сами игроки, хотим увидеть лучших хоккеистов на Олимпийских играх 2018 года», — сказал Бах.

В свою очередь, Беттмэн поблагодарил Баха за визит, отметив, что не стоило ждать решения после первой встречи. «Мы благодарны президенту МОК, что он нашел время и посетил нас. Но было преждевременно ожидать, что сегодня будет принято решение», — отметил Беттмэн.

Сообщалось, что проблемой в этом вопросе являлась страховка игроков на сумму в $10 млн, однако сообщалось, что IIHF нашла деньги. На последнем совете владельцы клубов НХЛ выступили против приостановки сезона на период проведения Игр, мотивируя это высокой травматичностью хоккеистов во время олимпийского турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
4 февраля

Участники Универсиады в Алма-Ате сдадут около 200 допинг-проб

IBU не увеличит сроки дисквалификаций за допинг на внеочередном конгрессе

Мутко: сборная России по футболу планирует сыграть с аргентинцами, но не в марте