Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 будет вынесено в середине марта

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Такое мнение высказал президент ИИХФ Рене Фазель после встречи с руководством НХЛ. Кроме того, у организации есть план Б на тот случай, если договориться с лигой все же не получится.