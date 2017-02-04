Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 будет вынесено в середине марта
Решение по участию игроков НХЛ в Олипиаде-2018 будет принято до середины марта, сообщает Sportsnet.
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Такое мнение высказал президент ИИХФ Рене Фазель после встречи с руководством НХЛ. Кроме того, у организации есть план Б на тот случай, если договориться с лигой все же не получится.
Ранее лига не согласилась отпускать игроков на Олимпиаду
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