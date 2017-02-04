Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28659608/
4 февраля 2017, 10:10 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 будет вынесено в середине марта

Решение по участию игроков НХЛ в Олипиаде-2018 будет принято до середины марта, сообщает Sportsnet.

Решение по участию игроков <span class=error>НХЛ</span> в <span class=error>Олипиаде</span>-2018 будет принято до середины марта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такое мнение высказал президент ИИХФ Рене Фазель после встречи с руководством НХЛ. Кроме того, у организации есть план Б на тот случай, если договориться с лигой все же не получится.

Ранее лига не согласилась отпускать игроков на Олимпиаду из-за того, что МОК отказался оплачивать расходы на страховки игроков и транспорт. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Бах выразил надежду, что IIHF и НХЛ договорятся об участии игроков в ОИ-2018

Бах выразил надежду, что IIHF и НХЛ договорятся об участии игроков в ОИ-2018

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что после совместной встречи в Нью-Йорке Международная федерация хоккея (IIHF) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) договорятся об участии игроков в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Слова Баха приводит ESPN.
Еще 7 новостей  Все новости
02 февраля

Скандал года. Фанаты выгнали украинского игрока из клуба

Супертрансфер "Зенита". Без преувеличения

Это не обрадует болельщиков "Спартака"