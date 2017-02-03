«Детройт» поместил Марченко на драфт отказов
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Клуб Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Детройт» поместил российского защитника Алексея Марченко на драфт отказов, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист Sportsnet Крис Джонстон.
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Марченко играет за «Детройт» с 2014 года. В июле «Детройт» сообщил, что договорился с Марченко о новом двухлетнем контракте.
В нынешнем сезоне Марченко провел 30 матчей, в которых сделал 6 результативных передач.
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