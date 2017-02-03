«Детройт» поместил Марченко на драфт отказов

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Марченко играет за «Детройт» с 2014 года. В июле «Детройт» сообщил, что договорился с Марченко о новом двухлетнем контракте.

В нынешнем сезоне Марченко провел 30 матчей, в которых сделал 6 результативных передач.