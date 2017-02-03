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3 февраля 2017, 21:50 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Детройт» поместил Марченко на драфт отказов

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Клуб Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Детройт» поместил российского защитника Алексея Марченко на драфт отказов, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист Sportsnet Крис Джонстон.

Клуб Национальной хоккейной лиги (КХЛ) Детройт поместил российского защитника Алексея Марченко на драфт отказов сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист Sportsnet Крис Джонстон. Увеличить
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Марченко играет за «Детройт» с 2014 года. В июле «Детройт» сообщил, что договорился с Марченко о новом двухлетнем контракте.

В нынешнем сезоне Марченко провел 30 матчей, в которых сделал 6 результативных передач.

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