Тарасенко вступил в конфликт с соотечественником во время матча НХЛ

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В концовке третьего периода Сошников провел силовой прием против Тарасенко, после чего нападающий «Блюз» подъехал к россиянину и толкнул его. Игроки вступили в словесную перепалку, обменялись толчками и в результате получили от арбитров по две минуты дисциплинарного штрафа.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Сент-Луиса», Тарасенко отметился заброшенной шайбой.