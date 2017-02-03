Тарасенко вступил в конфликт с соотечественником во время матча НХЛ
Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вступил в конфликт с соотечественником из «Торонто Мэйпл Лифс» Никитой Сошниковым во время матча команд в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В концовке третьего периода Сошников провел силовой прием после Тарасенко, после чего игроки устроили словесную перепалку.
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В концовке третьего периода Сошников провел силовой прием против Тарасенко, после чего нападающий «Блюз» подъехал к россиянину и толкнул его. Игроки вступили в словесную перепалку, обменялись толчками и в результате получили от арбитров по две минуты дисциплинарного штрафа.
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Сент-Луиса», Тарасенко отметился заброшенной шайбой.
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