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3 февраля 2017, 12:28 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Тарасенко вступил в конфликт с соотечественником во время матча НХЛ

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вступил в конфликт с соотечественником из «Торонто Мэйпл Лифс» Никитой Сошниковым во время матча команд в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В концовке третьего периода Сошников провел силовой прием после Тарасенко, после чего игроки устроили словесную перепалку.

Российский форвард Сент-<span class=error>Луис</span> Блюз Владимир Тарасенко вступил в конфликт с соотечественником из Торонто <span class=error>Мэйпл</span> <span class=error>Лифс</span> Никитой Сошниковым во время матча команд в рамках регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. В концовке третьего периода <span class=error>Сошников</span> провел силовой прием после Тарасенко после чего игроки устроили словесную перепалку. Увеличить
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В концовке третьего периода Сошников провел силовой прием против Тарасенко, после чего нападающий «Блюз» подъехал к россиянину и толкнул его. Игроки вступили в словесную перепалку, обменялись толчками и в результате получили от арбитров по две минуты дисциплинарного штрафа.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Сент-Луиса», Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

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