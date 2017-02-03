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3 февраля 2017, 10:49 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Марло, Ринне и Штястны — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой дня стал форвард «Сент-Луис Блюз» Пол Штястны, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1).

Второй звездой назван голкипер «Нэшвилл Gредаторз» Пекка Ринне, сыгравший на ноль в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (2:0) при 31 отражённом броске.

Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, забросивший свою 500-ю шайбу в карьере в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).
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