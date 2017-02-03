Третьей звездой дня стал форвард «Сент-Луис Блюз» Пол Штястны, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1).



Второй звездой назван голкипер «Нэшвилл Gредаторз» Пекка Ринне, сыгравший на ноль в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (2:0) при 31 отражённом броске.



Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, забросивший свою 500-ю шайбу в карьере в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).