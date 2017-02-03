Нестеров забросил первую шайбу за «Монреаль Канадиенс»

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«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:1.

На звание «самого российского» матча минувшего игрового дня с почти равным успехом претендовали игра «Филадельфия» — «Монреаль», в которой приняли участие шестеро хоккеистов из России, и «Сент-Луис» — «Торонто», где таковых набралось пятеро.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 18, 3.02.2017, 3:00 3:1 Филадельфия Флайерз Монреаль Канадиенс

«Канадиенс» в последних встречах чередует победы с поражениями, поэтому неудача в Филадельфии после выигрыша у «Баффало Сэйбрз» (5:2) не стала для болельщиков «канадцев» большой неожиданностью.

Гости открыли счет в дебюте встречи — в ходе позиционной атаки Никита Нестеров получил шайбу от Алекса Гальченюка и мощным броском от синей линии пробил Михала Нойвирта.

Этот гол стал для защитника первым в новой команде после перехода из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и четвертым в сезоне. Всего в активе 23-летнего игрока 13 (4+9) баллов результативности.

«Летчики» атаковали больше и агрессивнее и в концовке второго периода сравняли счет, реализовав второе по счету большинство — с передачи Марка Штрайта отличился Клод Жиру. В начале третьего периода Мэтт Рид вывел свою команду вперед, а под занавес встречи, когда в попытке сравнять счет Мишель Террьен снял вратаря Кэри Прайса, «Флайерз» поймали соперника на ошибке, и Шон Кутюрье отправил шайбу в пустые ворота.

Помимо Нестерова в матче приняли участие его соотечественники Иван Проворов, Роман Любимов, Алексей Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов, но никто результативными действиями не отметился.

Эта победа позволила «Филадельфии» продолжить отчаянную борьбу в Восточной конференции за место в восьмерке с «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс», а ведь неподалеку еще и «Нью-Йорк Айлендерс», проведший на четыре матча меньше. «Монреаль» же сохранил место в четверке, однако нестабильность «канадцев» вынуждает их забыть о лидерским амбициях.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 18, 3.02.2017, 5:00 5:1 Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Ливз

«Сент-Луис Блюз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1.

Один из конкурентов «Филадельфии» «Торонто» играл в Сент-Луисе. И поначалу ничто не указывало на столь неудачный исход встречи.

С первых минут команды показывали обоюдоострый хоккей, и гости на 15-й минуте усилиями Митчелла Марнера открыли счет, однако несмотря на множество попыток в дальнейшем пробить Джейка Аллена не смогли.

Ключевым отрезком встречи стал второй период, выигранный «Блюз» со счетом 3:0. К тому моменту Александер Стин счет уже сравнял, поэтому голы Пола Штястны и Владимира Тарсенко, которые разделили 35 секунд, стали для «листьев» серьезным ударом. Еще четыре минуты спустя Колтон Парэйко довел преимущество до трех шайб, после чего стало ясно, что сегодня хозяева победу не упустят.

Эта победа стала для «Сент-Луиса» лишь второй за семь последних матчей, однако нельзя не отметить мощного атакующего потенциала команды — за это время Тарасенко и компания забросили 22 шайбы. Другое дело, что в обороне и.о. главного тренера Майку Йео, сменившему накануне предыдущего наставника Кена Хичкока, придется серьезно поработать.

Помимо Тарасенко, забросившего 23-ю шайбу в сезоне, в матче приняли участие россияне Иван Барбашев, Наиль Якупов, Никита Зайцев и Никита Сошников.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 18, 3.02.2017, 3:30 2:5 Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз» — 2:5.

Не исключено, что и в «Лайтнинг» произойдут изменения на тренерском мостике. Наставник «молний» Джон Купер как будто окончательно утратил рычаги управления командой.

Поражение на своем льду от «Оттавы» стало для «Тампа-Бэй» шестым в семи последних встречах.

Соответственно, не все ладится и у россиян Андрея Василевского, Владислава Наместникова и Никиты Кучерова. Последний помог Тайлеру Джонсону открыть счет на 23-й минуте, однако гостей это не смутило, и они отправили в ворота Василевского пять шайб.

Первой звездой встречи был признан форвард «сенаторов» Марк Стоун, набравший 3 (2+1) очка.

После этого поражения «Тампа-Бэй» с 50 очками в 52 играх располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Оттава» в 49 матчах набрала 60 очков. С этим показателем она идет шестой.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 18, 3.02.2017, 5:00 3:4 Аризона Койотс Чикаго Блэкхокс

«Аризона Койотс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4.

«Ястребам» в Глендейле удалось прервать неудачную серию из трех поражений подряд. Причем Патрик Кейн, Райан Хартман и Мариан Госса с передачи Артемия Панарина трижды пробили вратаря хозяев Майка Смита уже к 15-й минуте. Матч изобиловал грубостью и большим количеством удалений. Соперники в сумме «насобирали» 46 (!) штрафных минут на двоих.

Неудивительно, что в полных составах команды забросили только три шайбы из семи — «Чикаго» дважды реализовывал преимущество в одного игрока, тогда как «койоты» забрасывали при игре в формате 5×3 и 4×4.

А победную шайбу на 26-й минуте с передачи Артема Анисимова забросил Артемий Панарин.

Другие результаты игрового дня:

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 ОТ.

«Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:0.

«Даллас Старз» — «Виннипег Джетс» — 3:4.

«Ванкувер Кэнакс» — «Сан-Хосе Шаркс» -1:4.