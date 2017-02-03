«Ванкувер» уступил «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Трямкин отметился результативной передачей

Встреча, прошедшая в четверг в Ванкувере, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Патрик Марло (на 10-й минуте), Крис Тирни (16, 55) и Брент Бернс (41).

У «Шаркс» единственную шайбу с передачи российского защитника Никиты Трямкина на 47-й минуте забросил Филип Ларсен.

Для 22-летнего Трямкина эта результативная передача стала пятой в сезоне.