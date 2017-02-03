«Ванкувер» уступил «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Трямкин отметился результативной передачей
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сан-Хосе» обыграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Ванкувере, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Патрик Марло (на 10-й минуте), Крис Тирни (16, 55) и Брент Бернс (41).
У «Шаркс» единственную шайбу с передачи российского защитника Никиты Трямкина на 47-й минуте забросил Филип Ларсен.
Для 22-летнего Трямкина эта результативная передача стала пятой в сезоне.
|3.02.2017 06:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Arena
|Ванкувер Кэнакс
|1:4
|Сан-Хосе Шаркс
|(0:2, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
|Уилли Дежарден
|Питер Дебур
Вратари
|Райан Миллер
|Мартин Джонс
|1-й период
|09:15
|Трой Стэчер
|Патрик Марло (Джо Павелски, Б. Бернс)
|09:30
|Крис Тирни (Д. Шлемко)
|15:59
|Джоэл Уорд
|17:57
|2-й период
|24:48
|Александр Эдлер
|3-й период
|Брент Бернс (Т. Хертл, Джо Торнтон)
|40:53
|46:35
|Филип Ларсен (Б. Гонс, Н. Трямкин)
|Брент Бернс
|51:19
|52:44
|Маркус Гранлунд
|Крис Тирни (М-Э. Власик, Дж. Уорд)
|54:41
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|П. Марло (Сан-Хосе Шаркс), К. Тирни (Сан-Хосе Шаркс), Х. Седин (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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