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3 февраля 2017, 9:00 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Ванкувер» уступил «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Трямкин отметился результативной передачей

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Сан-Хосе» обыграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Ванкувере, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Патрик Марло (на 10-й минуте), Крис Тирни (16, 55) и Брент Бернс (41).

У «Шаркс» единственную шайбу с передачи российского защитника Никиты Трямкина на 47-й минуте забросил Филип Ларсен.

Для 22-летнего Трямкина эта результативная передача стала пятой в сезоне.

3.02.2017 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Ванкувер Кэнакс 1:4 Сан-Хосе Шаркс
(0:2, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Уилли Дежарден Питер Дебур
Вратари
Райан Миллер Мартин Джонс
1-й период
09:15 Трой Стэчер
Патрик Марло (Джо Павелски, Б. Бернс) 09:30
Крис Тирни (Д. Шлемко) 15:59
Джоэл Уорд 17:57
2-й период
24:48 Александр Эдлер
3-й период
Брент Бернс (Т. Хертл, Джо Торнтон) 40:53
46:35 Филип Ларсен (Б. Гонс, Н. Трямкин)
Брент Бернс 51:19
52:44 Маркус Гранлунд
Крис Тирни (М-Э. Власик, Дж. Уорд) 54:41
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
П. Марло (Сан-Хосе Шаркс), К. Тирни (Сан-Хосе Шаркс), Х. Седин (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ванкувер Кэнакс
Новости Матчи Состав Статистика
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
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