Панарин и Анисимов набрали 3 очка и помогли «Чикаго» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Глендейле, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (3:0, 1:3, 0:0). Шайбами в составе победителей отметились Патрик Кейн (на 9-й минуте), Райан Хартман (10), Мариан Госса (15) и Артемий Панарин (26), который также отдал голевую передачу.

Результативный пас Панарину отдал еще один российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов. У «Аризоны» забивали Оливер Экман-Ларссон (22), Кристиан Дворак (35) и Брендан Перлини (36).

В еще одном матче дня в НХЛ шайба россиянина Владимира Тарасенко помогла «Сент-Луису» уверенно дома обыграть «Торонто» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Форвард забросил 23-ю шайбу в сезоне.