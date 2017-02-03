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3 февраля 2017, 8:54 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Монреаль» уступил «Филадельфии» в матче НХЛ, Нестеров признан 3-й звездой игры

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Монреаля» в гостях уступили «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты Монреаля в гостях уступили Филадельфии в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Филадельфии, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Клод Жиру (на 38-й минуте), Мэтт Рид (44) и Шон Кутюрье (60). У «Монреаля» на 5-й минуте отличился российский защитник Никита Нестеров. Шайба стала дебютной для 23-летнего россиянина в «Канадиенс» после обмена из «Тампы Бэй» в конце января.

«Лайтнинг» в параллельном матче дома уступили «Оттаве» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3). Ворота «Тампы Бэй» защищал российский голкипер Андрей Василевский. Пятая шайба была заброшена в пустые ворота. Голевой передачей в этой игре отметился российский форвард «молний» Никита Кучеров.

Результаты других матчей:

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 2:0,

«Баффало» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 ОТ,

«Даллас» — «Виннипег» — 3:4.

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