«Колорадо» забрал с драфта отказов защитника Барберио

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



26-летний Барберио в текущем сезоне провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами и заработал показатель полезности «+1». Всего в НХЛ на его счету 31 (8+23) очко в 159 матчах за «Монреаль» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».