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3 февраля 2017, 1:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Колорадо» забрал с драфта отказов защитника Барберио

«Колорадо Эвеланш» забрал с драфта отказов защитника Марка Барберио, на который его поместил «Монреаль Канадиенс».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний Барберио в текущем сезоне провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами и заработал показатель полезности «+1». Всего в НХЛ на его счету 31 (8+23) очко в 159 матчах за «Монреаль» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Колорадо Эвеланш
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