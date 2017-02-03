«Колорадо» забрал с драфта отказов защитника Барберио
«Колорадо Эвеланш» забрал с драфта отказов защитника Марка Барберио, на который его поместил «Монреаль Канадиенс».
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
26-летний Барберио в текущем сезоне провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами и заработал показатель полезности «+1». Всего в НХЛ на его счету 31 (8+23) очко в 159 матчах за «Монреаль» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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