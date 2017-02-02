«Баффало» выставил К. О’Райлли на драфт отказов, «Колорадо» — Желину
«Баффало Сэйбрз» выставил на драфт отказов нападающего Кэла О’Райлли, «Колорадо Эвеланш» — защитника Эрика Желину, а «Нью-Джерси Дэвилз» — форварда Люка Газдика.
Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.
30-летний О’Райлли провёл в этом сезоне 11 матчей, отметился одной голевой передачей и заработал показатель полезности «-6». 25-летний Желина в 26 матчах сезона набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5». 27-летний Газдик в 10 играх за «Нью-Джерси» не отметился результативными баллами при показателе полезности «-2».
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