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2 февраля 2017, 23:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Баффало» выставил К. О’Райлли на драфт отказов, «Колорадо» — Желину

«Баффало Сэйбрз» выставил на драфт отказов нападающего Кэла О’Райлли, «Колорадо Эвеланш» — защитника Эрика Желину, а «Нью-Джерси Дэвилз» — форварда Люка Газдика.

Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.

30-летний О’Райлли провёл в этом сезоне 11 матчей, отметился одной голевой передачей и заработал показатель полезности «-6». 25-летний Желина в 26 матчах сезона набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5». 27-летний Газдик в 10 играх за «Нью-Джерси» не отметился результативными баллами при показателе полезности «-2».

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