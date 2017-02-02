Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.



30-летний О’Райлли провёл в этом сезоне 11 матчей, отметился одной голевой передачей и заработал показатель полезности «-6». 25-летний Желина в 26 матчах сезона набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5». 27-летний Газдик в 10 играх за «Нью-Джерси» не отметился результативными баллами при показателе полезности «-2».