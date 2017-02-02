Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28645227/
2 февраля 2017, 22:02 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ и НХЛПА обсудят вопрос участия в ОИ-2018 с Фазелем и Бахом

Представители НХЛ и НХЛПА 3 февраля в Нью-Йорке проведут встречу с президентом ИИХФ Рене Фазелем и главой МОК Томасом Бахом, чтобы обсудить вопрос участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года.

Об этом сообщает Sportsnet.

Это первая встреча представителей НХЛ и МОК по этому вопросу. Ранее посредником в переговорах всегда выступал глава Международной федерации хоккея.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России