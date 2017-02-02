НХЛ и НХЛПА обсудят вопрос участия в ОИ-2018 с Фазелем и Бахом
Представители НХЛ и НХЛПА 3 февраля в
Нью-Йорке проведут встречу с президентом ИИХФ Рене Фазелем и главой МОК Томасом Бахом, чтобы обсудить вопрос участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года.
Об этом сообщает Sportsnet.
Это первая встреча представителей НХЛ и МОК по этому вопросу. Ранее посредником в переговорах всегда выступал глава Международной федерации хоккея.
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