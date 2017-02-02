Панарин: Я пока не научился правильно реагировать на спады в своей игре

«У меня нет точного ответа. Наверное, мне надо больше стараться, больше работать. У каждого спортсмена случаются спады по ходу сезона. Нужно уметь на это реагировать. Пока правильно отреагировать на это я не смог.



Я набрал много очков благодаря броску с ходу из зоны левого круга вбрасывания. Всегда стараюсь оказаться в ней как можно быстрее и быть готовым. Наверное, это неправильно. Думаю, мне стоит изменить это.



Иногда даже приятно переживать сложные периоды, потому что после них любая победа слаще на вкус», — цитирует Панарина официальный сайт лиги.