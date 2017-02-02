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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28635678/
2 февраля 2017, 10:12 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо»

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» одержал победу над «Колорадо» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Мариан Габорик (1-я минута), Джеф Картер (8,18), Дастин Браун (45) и Дуайт Кинг (51).

«Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке в Западной конференции НХЛ, набрав 56 очков в 51 матче. «Колорадо» с 28 очками в 48 матчах занимает последнее место.

В следующем матче «Лос-Анджелес» в гостях сыграет с «Филадельфией», «Колорадо» на своем льду примет «Виннипег». Обе встречи пройдут 4 февраля.

В другом матче «Калгари» обыграл «Миннесоту» со счетом 5:1.

2.02.2017 06:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Лос-Анджелес Кингз 5:0 Колорадо Эвеланш
(3:0, 0:0, 2:0)
Главные тренеры
Дэррил Саттер Джаред Беднар
Вратари
Петер Будай Спенсер Мартин
1-й период
00:47 Мариан Габорик (А. Копитар, Д. Браун)
01:57 Брэйден Макнэбб
Джон Митчелл 01:57
Джон Митчелл 01:57
Джон Митчелл 01:57
04:20 Мариан Габорик
Натан Маккиннон 07:07
07:15 Джефф Картер (Дж. Маззин, Д. Даути)
17:42 Джефф Картер (Д. Сетогучи)
2-й период
24:11 Дерек Форборт
26:07 Анже Копитар
3-й период
Джо Колборн 42:10
44:11 Дастин Браун (Н. Дауд, К. Грэвел)
50:46 Дуайт Кинг
56:13 Девин Сетогучи
Статистика
13 Штрафное время 21
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз), П. Будай (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Картер (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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