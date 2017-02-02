«Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо»

Заброшенными шайбами отметились Мариан Габорик (1-я минута), Джеф Картер (8,18), Дастин Браун (45) и Дуайт Кинг (51).

«Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке в Западной конференции НХЛ, набрав 56 очков в 51 матче. «Колорадо» с 28 очками в 48 матчах занимает последнее место.

В следующем матче «Лос-Анджелес» в гостях сыграет с «Филадельфией», «Колорадо» на своем льду примет «Виннипег». Обе встречи пройдут 4 февраля.

В другом матче «Калгари» обыграл «Миннесоту» со счетом 5:1.