«Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо»
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» одержал победу над «Колорадо» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Мариан Габорик (1-я минута), Джеф Картер (8,18), Дастин Браун (45) и Дуайт Кинг (51).
«Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке в Западной конференции НХЛ, набрав 56 очков в 51 матче. «Колорадо» с 28 очками в 48 матчах занимает последнее место.
В следующем матче «Лос-Анджелес» в гостях сыграет с «Филадельфией», «Колорадо» на своем льду примет «Виннипег». Обе встречи пройдут 4 февраля.
В другом матче «Калгари» обыграл «Миннесоту» со счетом 5:1.
|2.02.2017 06:30
|Регулярный чемпионат
|Staples Center
|Лос-Анджелес Кингз
|5:0
|Колорадо Эвеланш
|(3:0, 0:0, 2:0)
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Джаред Беднар
Вратари
|Петер Будай
|Спенсер Мартин
|1-й период
|00:47
|Мариан Габорик (А. Копитар, Д. Браун)
|01:57
|Брэйден Макнэбб
|Джон Митчелл
|01:57
|Джон Митчелл
|01:57
|Джон Митчелл
|01:57
|04:20
|Мариан Габорик
|Натан Маккиннон
|07:07
|07:15
|Джефф Картер (Дж. Маззин, Д. Даути)
|17:42
|Джефф Картер (Д. Сетогучи)
|2-й период
|24:11
|Дерек Форборт
|26:07
|Анже Копитар
|3-й период
|Джо Колборн
|42:10
|44:11
|Дастин Браун (Н. Дауд, К. Грэвел)
|50:46
|Дуайт Кинг
|56:13
|Девин Сетогучи
Статистика
|13
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз), П. Будай (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Картер (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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