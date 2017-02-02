Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28635166/
2 февраля 2017, 9:39 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Шайба попала в лицо судье после броска Овечкина в матче НХЛ

Шайба попала в лицо арбитру Гаррету Ранку, обслуживавшему встречу регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталс» и «Бостон Брюинс». Видео эпизода размещено на канале SportsnetCanada на YouTube.

Шайба попала в лицо арбитру Гаррету Ранку обслуживавшему встречу регулярного чемпионата НХЛ между Вашингтон Кэпиталс и Бостон Брюинс. В середине первого периода капитан Вашингтона Александр Овечкин нанес бросок по воротам соперника. Шайбу отбил голкипер Туука Раск после чего она отлетела в сторону судьи. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В середине первого периода капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес бросок по воротам соперника. Шайбу отбил голкипер Туука Раск, после чего она отскочила в лицо арбитру. Ранк упал на лед, но затем поднялся без посторонней помощи и сумел продолжить игру.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталс». На счету Овечкина один гол.

2.02.2017 04:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 5:3 Бостон Брюинз
(2:1, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
Барри Тротц Клод Жюльен
Вратари
Брэден Холтби Туукка Раск 58:38
1-й период
03:06 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
13:34 Никлас II Бэкстрем (М. Нисканен, Ти.Дж. Оши)
17:59 Бретт Коннолли
Брэд Маршанд (П. Бержерон, Д. Пастрняк) 18:46
2-й период
21:40 Евгений Кузнецов
Брэд Маршанд (Р. Спунер, Д. Пастрняк) 22:49
Брэд Маршанд 27:58
Брэндон Карло 38:36
39:45 Александр Овечкин (М. Нисканен, Н. Бэкстрем)
3-й период
Брэндон Карло 41:22
43:29 Бретт Коннолли (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
49:54 Мэтт Нисканен
55:53 Евгений Кузнецов (Т. Уилсон)
Давид Крейчи (Д. Пастрняк, Б. Маршанд) 58:29
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), Б. Маршанд (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 ноября

Криштиану Роналду: «Да, я гей»