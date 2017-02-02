Шайба попала в лицо судье после броска Овечкина в матче НХЛ
Шайба попала в лицо арбитру Гаррету Ранку, обслуживавшему встречу регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталс» и «Бостон Брюинс». Видео эпизода размещено на канале SportsnetCanada на YouTube.
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В середине первого периода капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес бросок по воротам соперника. Шайбу отбил голкипер Туука Раск, после чего она отскочила в лицо арбитру. Ранк упал на лед, но затем поднялся без посторонней помощи и сумел продолжить игру.
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталс». На счету Овечкина один гол.
|2.02.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|5:3
|Бостон Брюинз
|(2:1, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Клод Жюльен
Вратари
|Брэден Холтби
|Туукка Раск 58:38
|1-й период
|03:06
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
|13:34
|Никлас II Бэкстрем (М. Нисканен, Ти.Дж. Оши)
|17:59
|Бретт Коннолли
|Брэд Маршанд (П. Бержерон, Д. Пастрняк)
|18:46
|2-й период
|21:40
|Евгений Кузнецов
|Брэд Маршанд (Р. Спунер, Д. Пастрняк)
|22:49
|Брэд Маршанд
|27:58
|Брэндон Карло
|38:36
|39:45
|Александр Овечкин (М. Нисканен, Н. Бэкстрем)
|3-й период
|Брэндон Карло
|41:22
|43:29
|Бретт Коннолли (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
|49:54
|Мэтт Нисканен
|55:53
|Евгений Кузнецов (Т. Уилсон)
|Давид Крейчи (Д. Пастрняк, Б. Маршанд)
|58:29
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), Б. Маршанд (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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