Третий снайпер «Питтсбурга» Шери пропустит до шести недель из-за травмы

Информация о том, как и где 24-летний форвард получил травму, не уточняется.

В нынешнем сезоне Шери забросил 17 шайб (3-й показатель в клубе) и набрал 35 очков (4-е место в команде) в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» после 49 встреч с 67 очками занимает третье место в Восточной конференции.