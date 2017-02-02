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2 февраля 2017, 9:48 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Третий снайпер «Питтсбурга» Шери пропустит до шести недель из-за травмы

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт. Нападающий «Питтсбурга» американец Конор Шери пропустит от четырех до шести недель из-за травмы верхней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Информация о том, как и где 24-летний форвард получил травму, не уточняется.

В нынешнем сезоне Шери забросил 17 шайб (3-й показатель в клубе) и набрал 35 очков (4-е место в команде) в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» после 49 встреч с 67 очками занимает третье место в Восточной конференции.

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