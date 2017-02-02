Третий снайпер «Питтсбурга» Шери пропустит до шести недель из-за травмы
МОСКВА, 2 фев —
Р-Спорт. Нападающий «Питтсбурга» американец Конор Шери пропустит от четырех до шести недель из-за травмы верхней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Информация о том, как и где 24-летний форвард получил травму, не уточняется.
В нынешнем сезоне Шери забросил 17 шайб (3-й показатель в клубе) и набрал 35 очков (4-е место в команде) в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» после 49 встреч с 67 очками занимает третье место в Восточной конференции.
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