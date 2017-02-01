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1 февраля 2017, 22:09 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан лучшим игроком НХЛ в январе

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в январе, сообщается на официальном сайте лиги.

Российский нападающий Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Евгений Кузнецов признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) в январе сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
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Кузнецов в январе провел в составе «Вашингтона» 15 матчей, набрав 20 (7 шайб +13 передач) очков и заработав показатель полезности «+13», что является третьим результатом во всей лиге. Всего в текущем сезоне 24-летний россиянин набрал 39 (10+29) очков в 50 играх, являясь третьим бомбардиром команды.

Второй звездой января признан нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, набравший 20 (11+9) очков в 14 играх января. Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс замкнул тройку лучших хоккеистов НХЛ в январе, набрав в 14 матчах 18 (6+12) баллов за результативность.

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