«Я горжусь Бобровским». Лучший тренер сезона в НХЛ
Взлёт «Коламбуса» в таблице НХЛ — в первую очередь заслуга Джона Тортореллы, прижатого к стенке после неудач в «Ванкувере» и сборной США.
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Прошлым летом Колин Каперник из американского футбола сел при исполнении гимна США, бригада авторов South Park, как всегда, поглумилась над ситуацией, а Джон Торторелла по привычке закрутил гайки: «Если
С Дубински американцы ожидаемо вылетели с Кубка мира, а Тортс получил новую порцию насмешек. Мало было «Ванкувера» и отставки после года работы, чего в НХЛ не случается почти никогда, тут ещё и сборная США со своим первобытным хоккеем. Вбрось, воткнись, ударь, прибей — самый показательный момент для команды, чей стиль напоминал лихие 90-е, случился уже в контрольных матчах, когда Райан Кеслер мощно припечатал к борту
Кубок мира был волшебным турниром — швейцарский волшебник Маркус Крюгер выдернулся из футбольного «Саутгемптона», чтобы найти общий язык для сборной Европы из немцев, французов, словаков и латвийцев, а Джон Торторелла, несмотря на провал, вновь встретил самого значимого коллегу в своей жизни. Помощником Тортса в «звёздно-полосатой» сборной был Майк Салливан — раньше они вместе ставили догматичный хоккей в «Рейнджерс», а теперь Майк вырос из штанов помощника, создал в НХЛ «скоростную моду», выиграл Кубок Стэнли. Они были как единое целое, как кофе и молоко в одной чашке, и даже смена взглядов не изменила их взаимоотношений. Даже работа Салливана в «Питтсбурге».
«На Кубке мира я многое переосмыслил, поработав с другими тренерами», — делился мыслями после турнира Торторелла. Младший коллега Салливан помог Джону изменить свой характер, подход к хоккею. Представить такое пару лет назад было невозможно — казалось, что научить Наиля Якупова обороняться легче, чем поменять ледяной характер Тортореллы.
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«Каким я был хоккеистом? Ноль таланта. Полный ноль. Я просто наслаждался конкуренцией и конкурировал, играя жёстко», — вспоминает Торторелла. В университете Мэйна он совмещал хоккей и бейсбол, между тренировками подрабатывал продавцом билетов и прокатчиком коньков. Был тихим, как мышь. Тренер
На выпускной после трёхлетнего курса молодого бойца Торторелла пришёл в бейсбольном джерси, потому что был расстроен вылетом своей команды из
«Он уже тогда был достаточно сильным, — вспоминает Матс Апснес, вратарь того «Кристианстада». — Он заходил в раздевалку, и мы им восхищались: сильный, с длинными волосами, похожими на солому, с густой чёрной бородой, тёмными глазами. Однажды он не рассчитал силовой приём, упустил игрока и вылетел на асфальт. На коньках он побежал по асфальту и сиганул через перила обратно на лёд. Мы загорались этим».
За сезон в Швеции Торторелла успел даже попасть на обложку городской газеты. Играли с «Вернаму», Джон к началу второго периода устроил два боя, судья присудил
Матс Апснес забыл бы про американца и его тягу к дракам, если бы не тренерская карьера Тортореллы. «Однажды вечером я включил хоккейную трансляцию, увидел знакомое лицо и был изумлён, — вспоминает Апснес. — Я был готов выплюнуть кофе. Я смотрел в экран и говорил: «Что он там делает?».
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«Коламбус» и «Тампа-Бэй», где я работал раньше, очень похожи, — говорит Торторелла. — Там был такой же настрой, ребята прогуливали тренировки. Думаю, когда ты несчастен, тебе нужно, чтобы тебя толкнул
Первым гнев тренера испытал Венсан Лекавалье. Владелец «Тампы» называл Лекавалье «хоккейным Майклом Джорданом», у игрока ожидаемо кружилась голова, он часто выходил на матчи без мотивации, и Тортс пытался вправить ему мозги. В 2001-м «молнии» играли с «Баффало», Лекавалье отыграл два периода на одном коньке, а третий целиком просидел на скамейке. Осенью того года Торторелла отобрал у Лекавалье капитанскую нашивку, которую форвард получил в 21, и горячо высказался по этому поводу: «Я всегда ему говорю — он может в любой момент пойти пожаловаться
Таков был девиз всей «Тампы»: на лёд выходят только бойцы, каждый должен быть готов воткнуться в соперника, впечатать в борт, сбросить краги, а рисунок игры — дело десятое. Команда Тортореллы была колючей, и тренер сам её поддразнивал. Он дрался с Дэном Бойлом, матерился в раздевалке, ломал планшетки, доски, вешалки, кидался в игроков, но никогда не отступал от своих принципов. Это позже понял и Брэд Ричардс. Вместе с Русланом Федотенко он перебирался в «Нью-Йорк Рейнджерс» лично к Тортсу, но стал меньше биться, тренер расстался с Ричардсом, а объяснил решение так: «Мы вместе росли, он классный человек и игрок, но я должен принять это решение. Так что поцелуйте мою задницу, если хотите раздуть здесь скандал».
На четвёртый сезон работы с «Тампой» Торторелла выиграл Кубок Стэнли, но его стиль ещё только закладывался, и порой Тортс дико перегибал палку. «Был случай с одним новичком. Он пришёл за пять минут до отъезда автобуса, но никого уже не было. Говорили, что сбор в 9, а уезжали на 15 минут раньше», — вспоминал Никита Алексеев, поигравший у Тортореллы в «Тампе» и вспоминавший про летающие планшетки в раздевалке. «Он выиграл Кубок Стэнли, значит, он был прав».
***
— You’re motherfucker! — выпалил Торторелла и накинулся на журналиста. Охрана арены «Белл Центр» в Монреале еле сдерживала тренера, брызгавшего слюной на представителя прессы в прямом смысле слова. Переводить слова вряд ли стоит.
— Ну и воспитание. Настоящий профессионал.
— Fuck you, fucking bullshit, stupid fucking asshole! — Тортс перешёл на крик. Наверное, эту реплику тоже можно не переводить.
Лучшим «другом» Джона Тортореллы во время работы в «Нью-Йорк Рейнджерс» был Ларри Брукс. Он работал в NY Post с 1996 года, стал ездить за «Рейнджерс» по городам, критиковал лигу, выдавал мощные инсайды, но наибольшее наслаждение получал, критикуя Тортореллу. В тот вечер, когда Тортс кричал на Брукса, «синерубашечники» рубились с «Монреалем». Проиграли 0:2, получив по своим воротам 17 бросков. «Это самый скучный матч года, самый скучный матч в истории НХЛ. Но “Монреаль” оказался скучнее нас», — отреагировал Торторелла.
Он ненавидел журналистов, он был для них мишенью. Через провокационные вопросы они доставали грязные ответы. Тортс старался проводить
Результатов, как с «Тампой», Тортс не достиг, скандалы вокруг него обсуждались чаще, чем результаты, а полуфинал Кубка Стэнли считался неудачей даже с такими игроками, как Майкл Рапп, Крис Ньюбери, Майкл Хейли и Дерек Дорсетт. Зато в
«Люди думают, что он очень жёсткий. Но у него другой характер, внутри он добрый. Он очень заботливый, когда мне больно или плохо. Он всегда был моей опорой, он защищает меня и является отличным другом», — говорил про Тортореллу Трейнор. Его слова развеивали общественное мнение, называвшее Джона тираном.
Совпадение или нет, но в «Ванкувер» приехал уже немного другой Торторелла. Он больше шутил с журналистами, а не пререкался, он не конфликтовал с игроками. Лишь однажды старый добрый Тортс вернулся — когда тренер «Калгари» Боб Хартли отрядил на стартовое вбрасывание против его команды отряд тафгаев из четвёртого звена. Бугаи вроде Брайана Макгрэттана вышли бить Келлана Лейна, для которого это был первый матч в НХЛ (добро пожаловать, Келлан!), а разгневанный Торторелла в перерыве ломился в раздевалку «Калгари», набить лицо уже Хартли. Тортса дисквалифицировали на 15 дней, а Хартли за подстрекательство к драке не получил ничего.
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«Сегодня мы дали противнику надежду на победу. Мы вышли с мокрыми штанами», — не таких слов ждёшь от тренера, который разгромил «Питтсбург», лучшую команду НХЛ, со счётом 7:1. Эта черта характера Джона Тортореллы сохранилась с 2000-х — он всё ещё максималист, требующий от команды играть на полную катушку в любой ситуации. Даже когда его «Коламбус» выигрывает крупно, Тортс просит выигрывать ещё крупнее.
Характер Тортореллы в других чертах изменился — передавайте «спасибо» за это Лайаму Трейнору, Майку Салливану и провальной работе с «Ванкувером». Его консерватизм
Изменился подход Тортореллы к хоккею. Влияние Салливана в игре «Коламбуса» заметно — «синие куртки» стремятся чаще комбинировать, а не бодаться в углах площадки и ловить отскоки. Дивиденды от этого получают и молодые игроки, и Саад с Фолиньо, и Кэм Аткинсон — чернорабочий «Коламбуса» внезапно стал его лучшим снайпером с 24 шайбами. Взвинтить командную скорость Тортс смог, попросив защитников меньше пасоваться между собой до красной линии. Его «Блю Джекетс» не стараются занудно бить об борта, у команды очень качественный хоккей, PDO, Corsi и прочие статистические выкладки подтверждают неслучайность взлёта команды Тортореллы.
Подход меняется и в других, базовых, вещах. Торторелла, тренер с ежовыми рукавицами, покусился на утренние раскатки, которые вводили в НХЛ отчасти как средство против загулов хоккеистов: «Когда я могу, то стараюсь обходиться без раскаток по утрам. Игроки — рабы привычек, привычного распорядка дня. Но я считаю, что эта практика — раскатка в день игры — ошибочна для НХЛ. Вместе с этим игроки ещё и перегружаются тренерскими идеями. Я пытаюсь помочь спортсменам быть как можно более свежими перед матчами».
Есть и ещё один человек, который помог Тортсу реанимировать карьеру, — Сергей Бобровский. Летом Бобровский с подачи тренера сбросил 17 килограмм мышечной массы, и это помогло ему вернуть форму, за которую он получал «Везина Трофи». «У Бобровского появился чип на плече. Он один из самых работящих игроков, с которыми я работал. Как Хенрик Лундквист. Я горжусь Бобровским, потому что прошлый сезон был для него очень сложным. Он или был поломан, или играл слабо, и он это знает».
Джон Торторелла понимает, что сезон «Блю Джекетс» не будет безоблачным, а в
На Матч звёзд Торторелла не прилетел
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