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1 февраля 2017, 18:33 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Кен Хичкок досрочно покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Сент-Луис»

Канадский специалист Кен Хичкок досрочно покинул пост главного тренера клуба «Сент-Луис Блюз», за который выступают россияне Владимир Тарасенко, Наиль Якупов и Иван Барбашев, сообщается на официальном сайте американской команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В июне прошлого года «Сент-Луис» объявил, что помощник Хичкока канадец Майк Йео с сезона-2017/18 станет главным тренером команды. Но из-за пяти поражений в последних шести матчах генеральный менеджер «Блюз» Дуг Армстронг объявил в среду, что Хичкок досрочно покидает пост главного тренера и Йео немедленно вступает в эту должность.

Ранее лучший тренер НХЛ по итогам сезона-2011/12 65-летний Хичкок заявил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.

«Сент-Луис» после 50 матчей с 53 очками занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ.

Сент-Луис Блюз
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