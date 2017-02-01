Кен Хичкок досрочно покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Сент-Луис»
Канадский специалист Кен Хичкок досрочно покинул пост главного тренера клуба «Сент-Луис Блюз», за который выступают россияне Владимир Тарасенко, Наиль Якупов и Иван Барбашев, сообщается на официальном сайте американской команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В июне прошлого года «Сент-Луис» объявил, что помощник Хичкока канадец Майк Йео с сезона-2017/18 станет главным тренером команды. Но
Ранее лучший тренер НХЛ по итогам сезона-2011/12 65-летний Хичкок заявил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.
«Сент-Луис» после 50 матчей с 53 очками занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ.
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