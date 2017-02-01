Кен Хичкок досрочно покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Сент-Луис»

В июне прошлого года «Сент-Луис» объявил, что помощник Хичкока канадец Майк Йео с сезона-2017/18 станет главным тренером команды. Но из-за пяти поражений в последних шести матчах генеральный менеджер «Блюз» Дуг Армстронг объявил в среду, что Хичкок досрочно покидает пост главного тренера и Йео немедленно вступает в эту должность.

Ранее лучший тренер НХЛ по итогам сезона-2011/12 65-летний Хичкок заявил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.

«Сент-Луис» после 50 матчей с 53 очками занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ.