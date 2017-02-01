Третьей звездой признан защитник «Флорида Пантерз» Майк Мэтисон, на счету кторого дубль в матче с «Оттава Сенаторз» (6:5).



Второй звездой назван форвард «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти, в активе которого хет-трик в ворота «Баффало Сэйбрз» (5:2).



Первой звездой дня стал форвард «Каролина Харрикейнз» Себастьян Ахо, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Филадельфия Флайерз» (5:1).