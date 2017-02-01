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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28623063/
1 февраля 2017, 13:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Ахо, Пачьоретти и Мэтисон — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой признан защитник «Флорида Пантерз» Майк Мэтисон, на счету кторого дубль в матче с «Оттава Сенаторз» (6:5).

Второй звездой назван форвард «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти, в активе которого хет-трик в ворота «Баффало Сэйбрз» (5:2).

Первой звездой дня стал форвард «Каролина Харрикейнз» Себастьян Ахо, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Филадельфия Флайерз» (5:1).
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