Ахо, Пачьоретти и Мэтисон — звёзды дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой признан защитник «Флорида Пантерз» Майк Мэтисон, на счету кторого дубль в матче с «Оттава Сенаторз» (6:5).
Второй звездой назван форвард «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти, в активе которого
Первой звездой дня стал форвард «Каролина Харрикейнз» Себастьян Ахо, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Филадельфия Флайерз» (5:1).
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