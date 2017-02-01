Свитера Овечкина, Тарасенко в топ-10 самых продаваемых по итогам половины сезона

Самым популярным у покупателей был свитер капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе и третье места заняли свитера форвардов «Торонто» и «Чикаго» Остона Мэттьюса и Патрика Кэйна.



В топ-10 вошли свитера двух россиян — Александра Овечкина («Вашингтон», 7-е место) и Владимира Тарасенко («Сент-Луис», 8-е место).



Полностью десятка выглядит так:



1. Сидни Кросби («Питтсбург»);

2. Остон Мэттьюс («Торонто»);

3. Патрик Кейн («Чикаго»);

4. Джонатан Тэйвз («Чикаго»);

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

6. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)

7. Александр Овечкин («Вашингтон»)

8. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

9. Клод Жиру («Филадельфия»)

10. Шейн Гостисбер («Филадельфия»).