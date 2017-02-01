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1 февраля 2017, 11:19 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Свитера Овечкина, Тарасенко в топ-10 самых продаваемых по итогам половины сезона

Официальный магазин НХЛ представил рейтинг продаж игровых свитеров по итогам половины сезона-2016/17.

Самым популярным у покупателей был свитер капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе и третье места заняли свитера форвардов «Торонто» и «Чикаго» Остона Мэттьюса и Патрика Кэйна.

В топ-10 вошли свитера двух россиян — Александра Овечкина («Вашингтон», 7-е место) и Владимира Тарасенко («Сент-Луис», 8-е место).

Полностью десятка выглядит так:

1. Сидни Кросби («Питтсбург»);
2. Остон Мэттьюс («Торонто»);
3. Патрик Кейн («Чикаго»);
4. Джонатан Тэйвз («Чикаго»);
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
6. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)
7. Александр Овечкин («Вашингтон»)
8. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
9. Клод Жиру («Филадельфия»)
10. Шейн Гостисбер («Филадельфия»).

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