Две передачи Радулова помогли «Монреалю» одержать победу

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«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2.

В первый же игровой день после Всезвездного уикенда в НХЛ случилось историческое событие. Противостояние «Айлендерс» с «Вашингтоном» было первым матчем в истории лиги, в котором ворота обеих команд защищали немецкие голкиперы.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 18, 1.02.2017, 3:00 3:2 Нью-Йорк Айлендерс Вашингтон Кэпиталз

Нью-йоркцы только-только продлили соглашение с Томасом Грайссом, а Филипп Грубаэур у «Кэпиталз» является вторым номером, периодически подменяя Брэйдена Холтби. На этот раз Барри Троц позволил своему основному вратарю немного отдохнуть.

«Островитяне» в середине января заменили на тренерском мостике Джека Капуано на Дуга Уэйта, и это явно пошло коллективу на пользу. Еще до Матча звезд «Айлендерс» при новом тренере одержали четыре победы, уступив только раз, и то по буллитам.

«Вашингтон» и сам находится в отличной форме и не собирался считаться с состоянием соперника. Уже на 5-й минуте быстрая контратака «столичных» закончилась выходом Евгения Кузнецова на ударную позицию по центру и неотразимым броском, принесшим форварду десятую шайбу в чемпионате.

Первый период так и завершился, но во втором хозяева взяли игру под свой контроль и смогли восстановить равновесие благодаря шайбе Алана Куайна в большинстве. А в третьем периоде Райан Строум и Джоннни Бойчак довели дело до солидного преимущества.

После шайбы защитника играть оставалось всего полторы минуты, и «Кэпиталз» заменили Грубауэра шестым полевым игроком.

Быстро расположившись в чужой зоне, «столичные» устроили нехитрую перепасовку, и Евгений Кузнецов с Никласом Бэкстремом вывели на фирменный мощный бросок от синей линии Александра Овечкина.

Шайба стала для капитана «Кэпс» 24-й в сезоне, но команде лишь подсластила горечь поражения, а вот «Айлендерс» Николая Кулемина, в отчетной встрече себя не проявившего, отстают от занимающей последнее место в зоне плей-офф на Востоке «Филадельфии» всего на три очка.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 18, 1.02.2017, 3:00 4:6 Нью-Йорк Рейнджерс Коламбус Блю Джэкетс

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:6.

Третий период подпортил настроение голкиперу «Коламбуса» Йонасу Корписало, подменявшего в воротах «Блю Джекетс» Сергея Бобровского, которому предоставили небольшой отдых после Матча всех звезд и перелета в Калифорнию и обратно.

До последней 20-минутки у «голубых мундиров» все было просто отлично: команда переигрывала «рейнджеров» по всем статьям, Александр Веннберг успел набрать 3 очка, а защитник Сет Джонс оформить дубль, и на табло горели более чем комфортные 5:0.

Более того, в начале третьего периода Мэтт Калверт забросил шестую шайбу, доведя преимущество своей команды до совсем неприличного, и на этом «Коламбус» откровенно бросил играть.

«Рейнджерс» расслабленностью соперника воспользовались и смогли за оставшееся время забросить четыре шайбы подряд, едва не возродив интригу противостояния.

Матч спасти, конечно, не удалось, а вот одно достижение команда продлившего с клубом контракт на два года Алена Виньо установила. Нью-йоркцы теперь делят первое место в лиге по заброшенным в третьем периоде шайбам — 67.

Российский форвард «Нью-Йорка» Павел Бучневич провел неудачную встречу, не отметившись баллами за результативность и завершив игру с показателем -2.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 18, 1.02.2017, 3:30 5:2 Монреаль Канадиенс Баффало Сэйбрз

«Монреаль Канадиенз» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2.

Две передачи Александра Радулова, трансформированные Максом Пачьоретти во взятия ворот, задали тон противостоянию «Монреаля» и «Баффало».

После двух периодов на табло горел счет 4:0, а в одной из шайб Андрей Марков ассистировал Полу Байрону.

В третьем игровом отрезке Пачьоретти забросил пятую шайбу «Канадиенз» подряд и оформил свой шестой хет-трик в карьере в НХЛ, и лишь после этого у «Сэйбрз» нашлось что ответить сопернику.

Шатаута меньше чем за четыре минуты до финальной сирены Кэри Прайса лишил российский защитник «клинков» Дмитрий Куликов, отличившийся впервые в сезоне и за «Баффало» вообще, а затем успел вписать свою фамилию в протокол еще и Брайан Джионта.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 18, 1.02.2017, 4:00 3:5 Сент-Луис Блюз Виннипег Джетс

«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс» — 3:5.

В матче двух конкурентов в борьбе за место в плей-офф от Западной конференции отлично играющий против соперников по Центральному дивизиону «Виннипег» не оставил шансов переживающему очевидный кризис и потерпевшему шестое поражение в семи последних встречах «Сент-Луису».

В равном по игре противостоянии против «музыкантов» Кена Хичкока сыграл вратарский фактор — не игравший с 19 января Джейк Аллен пропустил четыре шайбы после всего 23-х бросков «реактивщиков».

В итоге «Блюз» не помогли гол и передача как всегда старательного Владимира Тарасенко, отличившегося в 22-й раз в сезоне и сделавшего 27-й ассист.

Последнюю голевую комбинацию «Сент-Луиса» россиянин начал уже в самом конце, когда его команда играла вшестером против пятерых соперников, но, забросив за 13 секунд до сирены, Алекс Пьетранджело лишь сократил отставание «Блюз» до минимума.

Так в оставшееся время «Виннипег» успел вернуть статус-кво на табло, поразив-таки пустые ворота хозяев.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 18, 1.02.2017, 4:30 6:3 Даллас Старз Торонто Мэйпл Ливз

Другие матчи.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:2

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:1

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:4

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 3:4

«Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз» — 6:5

«Даллас Старз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3

«Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд» — 2:5

«Аризона Койотс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3

«Анахайм Дакс» — «Колорадо Эвеланш» — 5:1

«Сан-Хосе Шаркс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:1.

Отметились результативными действиями, несмотря на поражение, российские легионеры «Торонто». Форвард Никита Сошников отличился в третий раз в сезоне, а защитник Никита Зайцев отдал голевой пас. Правда, к тому моменту вопросов в победе «Далласа» уже не возникало.

В шайбах престижа своих команд поучаствовали форварды «Эдмонтона» и «Колорадо» Антон Слепышев и Михаил Григоренко соответственно. Каждый завершил матчи с баллом за результативную передачу.