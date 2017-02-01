Две передачи Радулова помогли «Монреалю» одержать победу
Два голевых паса Александра Радулова, ненадежный, но побеждающий без Сергея Бобровского «Коламбус», не спасающая «Вашингтон» результативность Евгения Кузнецова и Александра Овечкина, запоздалая активность Владимира Тарасенко. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.
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«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2.
В первый же игровой день после Всезвездного уикенда в НХЛ случилось историческое событие. Противостояние «Айлендерс» с «Вашингтоном» было первым матчем в истории лиги, в котором ворота обеих команд защищали немецкие голкиперы.
«Островитяне» в середине января заменили на тренерском мостике Джека Капуано на Дуга Уэйта, и это явно пошло коллективу на пользу. Еще до Матча звезд «Айлендерс» при новом тренере одержали четыре победы, уступив только раз, и то по буллитам.
«Вашингтон» и сам находится в отличной форме и не собирался считаться с состоянием соперника. Уже на 5-й минуте быстрая контратака «столичных» закончилась выходом Евгения Кузнецова на ударную позицию по центру и неотразимым броском, принесшим форварду десятую шайбу в чемпионате.
Первый период так и завершился, но во втором хозяева взяли игру под свой контроль и смогли восстановить равновесие благодаря шайбе Алана Куайна в большинстве. А в третьем периоде Райан Строум и Джоннни Бойчак довели дело до солидного преимущества.
После шайбы защитника играть оставалось всего полторы минуты, и «Кэпиталз» заменили Грубауэра шестым полевым игроком.
Быстро расположившись в чужой зоне, «столичные» устроили нехитрую перепасовку, и Евгений Кузнецов с Никласом Бэкстремом вывели на фирменный мощный бросок от синей линии Александра Овечкина.
Шайба стала для капитана «Кэпс» 24-й в сезоне, но команде лишь подсластила горечь поражения, а вот «Айлендерс» Николая Кулемина, в отчетной встрече себя не проявившего, отстают от занимающей последнее место в зоне
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:6.
Третий период подпортил настроение голкиперу «Коламбуса» Йонасу Корписало, подменявшего в воротах «Блю Джекетс» Сергея Бобровского, которому предоставили небольшой отдых после Матча всех звезд и перелета в Калифорнию и обратно.
До последней 20-минутки у «голубых мундиров» все было просто отлично: команда переигрывала «рейнджеров» по всем статьям, Александр Веннберг успел набрать 3 очка, а защитник Сет Джонс оформить дубль, и на табло горели более чем комфортные 5:0.
Более того, в начале третьего периода Мэтт Калверт забросил шестую шайбу, доведя преимущество своей команды до совсем неприличного, и на этом «Коламбус» откровенно бросил играть.
«Рейнджерс» расслабленностью соперника воспользовались и смогли за оставшееся время забросить четыре шайбы подряд, едва не возродив интригу противостояния.
Матч спасти, конечно, не удалось, а вот одно достижение команда продлившего с клубом контракт на два года Алена Виньо установила.
Российский форвард «Нью-Йорка» Павел Бучневич провел неудачную встречу, не отметившись баллами за результативность и завершив игру с показателем -2.
«Монреаль Канадиенз» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2.
Две передачи Александра Радулова, трансформированные Максом Пачьоретти во взятия ворот, задали тон противостоянию «Монреаля» и «Баффало».
После двух периодов на табло горел счет 4:0, а в одной из шайб Андрей Марков ассистировал Полу Байрону.
В третьем игровом отрезке Пачьоретти забросил пятую шайбу «Канадиенз» подряд и оформил свой шестой
Шатаута меньше чем за четыре минуты до финальной сирены Кэри Прайса лишил российский защитник «клинков» Дмитрий Куликов, отличившийся впервые в сезоне и за «Баффало» вообще, а затем успел вписать свою фамилию в протокол еще и Брайан Джионта.
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс» — 3:5.
В матче двух конкурентов в борьбе за место в
В равном по игре противостоянии против «музыкантов» Кена Хичкока сыграл вратарский фактор — не игравший с 19 января Джейк Аллен пропустил четыре шайбы после всего 23-х бросков «реактивщиков».
В итоге «Блюз» не помогли гол и передача как всегда старательного Владимира Тарасенко, отличившегося в 22-й раз в сезоне и сделавшего 27-й ассист.
Последнюю голевую комбинацию «Сент-Луиса» россиянин начал уже в самом конце, когда его команда играла вшестером против пятерых соперников, но, забросив за 13 секунд до сирены, Алекс Пьетранджело лишь сократил отставание «Блюз» до минимума.
Так в оставшееся время «Виннипег» успел вернуть
Другие матчи.
«Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:2
«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:1
«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:4
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 3:4
«Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз» — 6:5
«Даллас Старз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3
«Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд» — 2:5
«Аризона Койотс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3
«Анахайм Дакс» — «Колорадо Эвеланш» — 5:1
«Сан-Хосе Шаркс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:1.
Отметились результативными действиями, несмотря на поражение, российские легионеры «Торонто». Форвард Никита Сошников отличился в третий раз в сезоне, а защитник Никита Зайцев отдал голевой пас. Правда, к тому моменту вопросов в победе «Далласа» уже не возникало.
В шайбах престижа своих команд поучаствовали форварды «Эдмонтона» и «Колорадо» Антон Слепышев и Михаил Григоренко соответственно. Каждый завершил матчи с баллом за результативную передачу.
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