Рейтинг Матча всех звёзд НХЛ оказался лучшим за последние 13 лет

Пиковое количество зрителей (2,529 млн.) было зафиксировано телекомпанией NBC во время финального матча звёздного турнира, в котором Столичный дивизион обыграл Тихоокеанский (4:3). Самый большой интерес к трансляции проявили болельщики в Баффало (рейтинг 6,1) и Баффало (5,3). Общий рейтинг Матча всех звёзд-2017 составил значения 1,6, что на 0,4 выше прошлогоднего результата, когда главным героем звёздного уик-энда был тафгай Джон Скотт.