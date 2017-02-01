Рейтинг Матча всех звёзд НХЛ оказался лучшим за последние 13 лет
Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги, прошедший в минувшие выходные, посмотрели 2,28 млн. телезрителей, что стало рекордной аудиторией для подобных игр с 2004 года.
Пиковое количество зрителей (2,529 млн.) было зафиксировано телекомпанией NBC во время финального матча звёздного турнира, в котором Столичный дивизион обыграл Тихоокеанский (4:3). Самый большой интерес к трансляции проявили болельщики в Баффало (рейтинг 6,1) и Баффало (5,3). Общий рейтинг Матча всех звёзд-2017 составил значения 1,6, что на 0,4 выше прошлогоднего результата, когда главным героем звёздного
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