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1 февраля 2017, 9:37 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Колорадо» уступили «Анахайму», потерпев восьмое поражение подряд в НХЛ

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. «Анахайм» добился домашней победы над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, продлив серию поражений соперника до восьми встреч.

Игра, прошедшая во вторник Анахайме, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). Шайбами в составе победителей отметились Якоб Сильверберг (на 11-й и 43-й минутах), Рикард Ракелль (23), Корбиниан Хольцер (53) и Кэм Фаулер (58). Автором единственной шайбы у «Колорадо» стал Микко Рантанен (26), а передачу ему отдал российский форвард Михаил Григоренко.

В еще одном матче дня «Сан-Хосе» дома обыграл «Чикаго» — 3:1.

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