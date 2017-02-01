Хоккеисты «Колорадо» уступили «Анахайму», потерпев восьмое поражение подряд в НХЛ
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. «Анахайм» добился домашней победы над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, продлив серию поражений соперника до восьми встреч.
Игра, прошедшая во вторник Анахайме, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). Шайбами в составе победителей отметились Якоб Сильверберг (на 11-й и 43-й минутах), Рикард Ракелль (23), Корбиниан Хольцер (53) и Кэм Фаулер (58). Автором единственной шайбы у «Колорадо» стал Микко Рантанен (26), а передачу ему отдал российский форвард Михаил Григоренко.
В еще одном матче дня «Сан-Хосе» дома обыграл «Чикаго» — 3:1.
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