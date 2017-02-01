Овечкин вышел на 27-е место по голам в истории НХЛ

Это 549-й гол россиянина в регулярных чемпионатах, и он вышел на 27-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Роном Фрэнсисом. 26-ю позицию в списке занимает Джонни Буцик (556 шайб), 25-ю — Ги Лефлер (560), 24-ю — Майк Модано (561). Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки — 894 гола.



В 50 матчах текущего сезона Овечкин набрал 46 (24+22) очков.