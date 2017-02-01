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1 февраля 2017, 8:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Передачи Радулова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Монреаля» обыграли «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 1 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты Монреаля обыграли <span class=error>Баффало</span> в домашнем матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Монреале, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2 (1:0, 3:0, 1:2). Шайбами в составе победителей отметились Макс Пачиоретти (на 18-й, 28-й и 44-й минутах), Давид Дешарне (32) и Пол Байрон (39). Российский форвард Александр Радулов дважды ассистировал партнерам, защитник Андрей Марков отдал результативную передачу в эпизоде с четвертым голом. У «Баффало» отличились российский легионер «Сейбрз» Дмитрий Куликов (57) и Брайан Джионта (58).

Никита Свешников забросил одну из шайб «Торонто» в матче с «Далласом», однако избежать поражения «Мейпл Лифс» не смогли — 6:3 в пользу «Старз». Еще один российский легионер канадского клуба Никита Зайцев отметился голевой передачей.

Шайба и голевая передача Владимира Тарасенко не спасли «Сент-Луис» в домашнем матче с «Виннипегом». Россиянин забросил на 40-й минуте и ассистировал Алексу Пьетранджело на 60-й. В обоих случаях его клуб уступал в счете с разницей в две шайбы. В результате «Виннипег» победил — 5:3.

Результаты других матчей дня:

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 3:4,

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:4,

«Флорида» — «Оттава» — 6:5,

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:6,

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 4:2,

«Каролина» — «Филадельфия» — 5:1,

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:3,

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 2:5.

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