Передачи Радулова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Монреаля» обыграли «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая во вторник в Монреале, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2 (1:0, 3:0, 1:2). Шайбами в составе победителей отметились Макс Пачиоретти (на 18-й, 28-й и 44-й минутах), Давид Дешарне (32) и Пол Байрон (39). Российский форвард Александр Радулов дважды ассистировал партнерам, защитник Андрей Марков отдал результативную передачу в эпизоде с четвертым голом. У «Баффало» отличились российский легионер «Сейбрз» Дмитрий Куликов (57) и Брайан Джионта (58).
Никита Свешников забросил одну из шайб «Торонто» в матче с «Далласом», однако избежать поражения «Мейпл Лифс» не смогли — 6:3 в пользу «Старз». Еще один российский легионер канадского клуба Никита Зайцев отметился голевой передачей.
Шайба и голевая передача Владимира Тарасенко не спасли «Сент-Луис» в домашнем матче с «Виннипегом». Россиянин забросил на 40-й минуте и ассистировал Алексу Пьетранджело на 60-й. В обоих случаях его клуб уступал в счете с разницей в две шайбы. В результате «Виннипег» победил — 5:3.
Результаты других матчей дня:
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 3:4,
«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:4,
«Флорида» — «Оттава» — 6:5,
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:6,
«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 4:2,
«Каролина» — «Филадельфия» — 5:1,
«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:3,
«Эдмонтон» — «Миннесота» — 2:5.
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