«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в матче НХЛ, у Овечкина и Кузнецова три очка

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Встреча, прошедшая во вторник в Бруклине, завершилась победой «Айлендерс» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Алан Куин (на 23-й минуте), Райан Строум (47) и Джони Бойчак (59). У «Вашингтона» забросили российские легионеры Евгений Кузнецов (5) и Александр Овечкин (60). Кузнецов также записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон» в следующем матче 1 февраля сыграет дома с «Бостоном». «Айлендерс», одержавшие третью победу подряд, 3 февраля в гостях встретятся с «Детройтом».