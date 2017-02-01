Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28620469/
1 февраля 2017, 8:02 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в матче НХЛ, у Овечкина и Кузнецова три очка

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 1 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Хоккеисты Нью-Йорк Айлендерс на своем льду обыграли Вашингтон в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая во вторник в Бруклине, завершилась победой «Айлендерс» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Алан Куин (на 23-й минуте), Райан Строум (47) и Джони Бойчак (59). У «Вашингтона» забросили российские легионеры Евгений Кузнецов (5) и Александр Овечкин (60). Кузнецов также записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон» в следующем матче 1 февраля сыграет дома с «Бостоном». «Айлендерс», одержавшие третью победу подряд, 3 февраля в гостях встретятся с «Детройтом».

1.02.2017 03:00 Регулярный чемпионат Barclays Center
Нью-Йорк Айлендерс 3:2 Вашингтон Кэпиталз
(0:1, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
Дуг Уэйт Барри Тротц
Вратари
Томас Грайсс Филипп Грубауэр 58:32 (Ф. Грубауэр 58:52-58:59, Ф. Грубауэр 59:13-59:27)
1-й период
Евгений Кузнецов (Джаст. Уильямс, Б. Орпик) 04:41
Ларс Эллер 13:02
2-й период
Мэтт Нисканен 20:56
22:41 Алан Кин (Э. Лэдд, К. Де Хаан)
24:33 Энтони Бовилье
3-й период
46:31 Райан Стром (Б. Нельсон, Э. Бовилье)
58:52 п.в. Джонни Бойчак (Дж. Таварес, К. Сизикас)
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов) 59:13
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Стром (Нью-Йорк Айлендерс), А. Кин (Нью-Йорк Айлендерс), Э. Лэдд (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Айлендерс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя