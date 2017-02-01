«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в матче НХЛ, у Овечкина и Кузнецова три очка
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая во вторник в Бруклине, завершилась победой «Айлендерс» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). Шайбами в составе победителей отметились Алан Куин (на 23-й минуте), Райан Строум (47) и Джони Бойчак (59). У «Вашингтона» забросили российские легионеры Евгений Кузнецов (5) и Александр Овечкин (60). Кузнецов также записал на свой счет результативную передачу.
«Вашингтон» в следующем матче 1 февраля сыграет дома с «Бостоном». «Айлендерс», одержавшие третью победу подряд, 3 февраля в гостях встретятся с «Детройтом».
|1.02.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|Barclays Center
|Нью-Йорк Айлендерс
|3:2
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:1, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
|Дуг Уэйт
|Барри Тротц
Вратари
|Томас Грайсс
|Филипп Грубауэр 58:32 (Ф. Грубауэр 58:52-58:59, Ф. Грубауэр 59:13-59:27)
|1-й период
|Евгений Кузнецов (Джаст. Уильямс, Б. Орпик)
|04:41
|Ларс Эллер
|13:02
|2-й период
|Мэтт Нисканен
|20:56
|22:41
|Алан Кин (Э. Лэдд, К. Де Хаан)
|24:33
|Энтони Бовилье
|3-й период
|46:31
|Райан Стром (Б. Нельсон, Э. Бовилье)
|58:52
|п.в.
|Джонни Бойчак (Дж. Таварес, К. Сизикас)
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|59:13
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Р. Стром (Нью-Йорк Айлендерс), А. Кин (Нью-Йорк Айлендерс), Э. Лэдд (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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