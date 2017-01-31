Игровые свитеры Овечкина и Тарасенко вошли в десятку самых продаваемых в НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лучше всех продавался свитер канадского нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби, также в тройку вошли игровые формы с фамилиями на спине американских форвардов Остона Мэттьюса («Торонто») и Патрика Кейна («Чикаго»).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 49 матчах, в которых набрал 45 очков (23 шайбы + 22 передачи). В 2010 году Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» в первом раунде под общим 16-м номером. В текущем сезоне на его счету 49 проведенных матчей и 47 набранных очков (21 + 26). В минувшие выходные оба игрока приняли участие в Матче всех звезд НХЛ.