Игровые свитеры Овечкина и Тарасенко вошли в десятку самых продаваемых в НХЛ
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Игровые свитеры российских нападающих Александра Овечкина («Вашингтон») и Владимира Тарасенко («Сент-Луис») вошли в десятку самых продаваемых по итогам первой половины регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный
онлайн-магазин лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лучше всех продавался свитер канадского нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби, также в тройку вошли игровые формы с фамилиями на спине американских форвардов Остона Мэттьюса («Торонто») и Патрика Кейна («Чикаго»).
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 49 матчах, в которых набрал 45 очков (23 шайбы + 22 передачи). В 2010 году Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» в первом раунде под общим 16-м номером. В текущем сезоне на его счету 49 проведенных матчей и 47 набранных очков (21 + 26). В минувшие выходные оба игрока приняли участие в Матче всех звезд НХЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter