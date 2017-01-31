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31 января 2017, 23:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Игровые свитеры Овечкина и Тарасенко вошли в десятку самых продаваемых в НХЛ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Игровые свитеры российских нападающих Александра Овечкина («Вашингтон») и Владимира Тарасенко («Сент-Луис») вошли в десятку самых продаваемых по итогам первой половины регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный онлайн-магазин лиги.

Лучше всех продавался свитер форварда Питтсбурга Сидни Кросби. Увеличить
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Лучше всех продавался свитер канадского нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби, также в тройку вошли игровые формы с фамилиями на спине американских форвардов Остона Мэттьюса («Торонто») и Патрика Кейна («Чикаго»).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 49 матчах, в которых набрал 45 очков (23 шайбы + 22 передачи). В 2010 году Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» в первом раунде под общим 16-м номером. В текущем сезоне на его счету 49 проведенных матчей и 47 набранных очков (21 + 26). В минувшие выходные оба игрока приняли участие в Матче всех звезд НХЛ.
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