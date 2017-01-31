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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28617808/
31 января 2017, 22:06 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Флорида» выставила защитника Макилрата и нападающего Томпсона на драфт отказов

«Флорида Пантерз» выставил на драфт отказов защитника Дилана Макилрата и нападающего Пола Томпсона.

Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.

24-летний Макилрат летом перешёл во «Флориду» из «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступал с сезона-2013/14. В составе «пантер» он провёл пять матчей, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-2».

28-летний Томпсон в текущем сезоне провёл 24 матча, набрал 3 (0+3) результативных балла при показателе полезности «-4».

Флорида Пантерз
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