«Флорида» выставила защитника Макилрата и нападающего Томпсона на драфт отказов

Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.



24-летний Макилрат летом перешёл во «Флориду» из «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступал с сезона-2013/14. В составе «пантер» он провёл пять матчей, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-2».



28-летний Томпсон в текущем сезоне провёл 24 матча, набрал 3 (0+3) результативных балла при показателе полезности «-4».