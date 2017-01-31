Фазель: Хоккеисты хотят играть матчи ОИ-2018 в Пхенчхане, а не в Сеуле
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты хотят играть все матчи олимпийского турнира 2018 года в Пхенчхане, а не в Сеуле. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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Ранее СМИ сообщали о том, что одним из условий участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде является перенос матчей турнира в столицу Южной Кореи, поскольку этот город более интересен для лиги, чем Пхенчхан.
«Мы не говорили о переносе
Фазель находился в
Каннын является одним из двух олимпийских кластеров Пхенчхана, в котором пройдут олимпийские соревнования хоккеистов, фигуристов, конькобежцев и керлингистов.
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