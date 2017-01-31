Фазель: Хоккеисты хотят играть матчи ОИ-2018 в Пхенчхане, а не в Сеуле

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Ранее СМИ сообщали о том, что одним из условий участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде является перенос матчей турнира в столицу Южной Кореи, поскольку этот город более интересен для лиги, чем Пхенчхан.

«Мы не говорили о переносе каких-то матчей в Сеул. Мы обсуждали с игроками возможность провести весь турнир в Сеуле, но игроки сказали, что хотят играть в Канныне, как это запланировано», — сказал он.

Фазель находился в Лос-Анджелесе, где проходил Матч всех звезд НХЛ, и встречался с руководством лиги по теме участия игроков в Олимпиаде.

Каннын является одним из двух олимпийских кластеров Пхенчхана, в котором пройдут олимпийские соревнования хоккеистов, фигуристов, конькобежцев и керлингистов.