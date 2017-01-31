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31 января 2017, 19:30 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о продлении контракта с главным тренером Виньо

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо продлил свой контракт с клубом, сообщается в микроблоге команды НХЛ в Twitter.

По данным ESPN, соглашение с 55-летним канадским специалистом продлено до окончания сезона-2019/20.

Виньо возглавил «Рейнджерс» перед сезоном-2013/14 и сразу вывел команду в финал Кубка Стэнли, где «рейнджеры» уступили «Лос-Анджелесу». В текущем сезоне «Рейнджерс» набрали 63 очка в 49 играх и занимают пятую строчку в таблице Восточной конференции.

Нью-Йорк Рейнджерс
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Новости НХЛ

New York Post: Клуб НХЛ «Рейнджерс» продлил контракт с главным тренером Винью

New York Post: Клуб НХЛ «Рейнджерс» продлил контракт с главным тренером Винью

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Винью продлил контракт с клубом на два года. Об этом сообщает американское издание New York Post.
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