Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о продлении контракта с главным тренером Виньо

По данным ESPN, соглашение с 55-летним канадским специалистом продлено до окончания сезона-2019/20.

Виньо возглавил «Рейнджерс» перед сезоном-2013/14 и сразу вывел команду в финал Кубка Стэнли, где «рейнджеры» уступили «Лос-Анджелесу». В текущем сезоне «Рейнджерс» набрали 63 очка в 49 играх и занимают пятую строчку в таблице Восточной конференции.