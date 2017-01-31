Фазель: Вопрос по поводу участия игроков НХЛ в ОИ-2018 еще не закрыт
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос по поводу участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенхчхане, несмотря на позицию клубов НХЛ, до сих пор не закрыт. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.
Фазель находился в
«Пока ничего нового, кроме того, что сказали Бэттмен и Дэйли, а также желания игроков поехать на Олимпиаду, о чем ранее говорил Александр Овечкин. Надеюсь, он будет там, — сказал Фазель. — Есть еще время для того, чтобы получить позитивный ответ, вопрос не закрыт. В течение ближайших недель мы должны определиться со сроком, когда решение будет вынесено, поскольку это важно и для оргкомитета Игр, и для НХЛ, которой нужно верстать расписание на следующий сезон».
Ранее сообщалось, что решение по участию игроков должно было быть вынесено 15 января. Позже Фазель сообщил, что вопрос может решиться в феврале.
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