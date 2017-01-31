Фазель: Вопрос по поводу участия игроков НХЛ в ОИ-2018 еще не закрыт

Фазель находился в Лос-Анджелесе, где проходил Матч звезд НХЛ, и встречался с руководством лиги по теме поездки игроков на Олимпиаду. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что клубы пока не поддерживают приостановку регулярного чемпионата ради перерыва на Игры. Комиссионер лиги Гэри Бэттмен сказал, что новостей по этой теме также нет.

«Пока ничего нового, кроме того, что сказали Бэттмен и Дэйли, а также желания игроков поехать на Олимпиаду, о чем ранее говорил Александр Овечкин. Надеюсь, он будет там, — сказал Фазель. — Есть еще время для того, чтобы получить позитивный ответ, вопрос не закрыт. В течение ближайших недель мы должны определиться со сроком, когда решение будет вынесено, поскольку это важно и для оргкомитета Игр, и для НХЛ, которой нужно верстать расписание на следующий сезон».

Ранее сообщалось, что решение по участию игроков должно было быть вынесено 15 января. Позже Фазель сообщил, что вопрос может решиться в феврале.