Россияне в юниорских лигах Америки. Рубцов всё ближе к «лётчикам»

QMJHL (Главная юниорская лига провинции Квебек)

Главным событием зимы в юниорских лигах США и Канады стал приезд Германа Рубцова. У 18-летнего россиянина не задался сезон в России в «Витязе», в составе «молодёжки» он выиграл бронзу чемпионата мира, после которого остался в Канаде. Там он сначала перенёс операцию на носу, а затем дебютировал за «Шикутими», который летом выбрал его на драфте лиги. В пяти матчах на счету Рубцова 8 (2+6) очков.



Рубцов приезжал в Шикутими в этом сезоне в составе молодёжной сборной России во время суперсерии. Город известен тем, что там родился легендарный канадский голкипер Жорж Везина, чьим именем названы приз лучшему вратарю НХЛ и арена местной команды. Ажиотаж вокруг российского юниора был огромным, и местные болельщики уже тогда надеялись, что он подпишет контракт. Перехода Рубцова в итоге пришлось ждать два месяца, но уже в первых матчах он показал, что клуб не зря связывает с ним большие надежды.



Лучшим российским бомбардиром продолжает оставаться нападающий «Гатино» Виталий Абрамов — 66 (32+34) очков в 47 матчах. Челябинец сейчас пятый бомбардир в лиге, он идёт вровень с фаворитом ближайшего драфта НХЛ швейцарцем Нико Хиширом. Со статистикой больше одного очка за игру выступают одноклубник Абрамова Яков Тренин, Иван Косоренков из «Викториавилль» и Иван Чехович из «Бэ-Комо». Лучшим голкипером лиги по коэффициенту надёжности является Михаил Денисов из «Шавинигана».

OHL (Лига провинции Онтарио)

На Новый год клуб «Сарния» решил преподнести «подарок» российскому форварду Никите Коростелёву, выступавшему за команду четвёртый год, обменяв его в «Питерборо». В новом клубе Коростелёв набрал 17 (8+9) очков в 11 матчах. Его и лучшего бомбардира среди россиян в этой лиге Артура Тянулина Валерий Брагин отцепил от молодёжного чемпионата мира. Форвард «Садбери» Дмитрий Соколов является лучшим российским снайпером OHL, с 31 декабря по 11 января омский воспитанник сделал пять дублей подряд. При этом его показатель полезности продолжает ухудшаться, сейчас — «-23».



Ещё одним участником обменов стал 17-летний форвард Кирилл Максимов, выступавший за юниорскую сборную России на прошлом ЮЧМ. «Сагино» обменял его в «Ниагару», и дела в новом клубе пошли гораздо лучше — 6 (4+2) очков в 9 матчах. Михаил Сергачёв, сыгравший в этом сезоне в НХЛ, начал вновь уверенно выступать за «Виндзор». В начале января ему пришлось сыграть пять матчей за шесть дней, из них три были в составе сборной России на МЧМ. Сейчас Сергачёв уже набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах.



WHL (Западная хоккейная лига)

Лучший российский бомбардир WHL Никита Попугаев в начале января стал участником обмена — «Мус-Джо» обменял его в «Принс-Джордж» на двоих хоккеистов, включая соотечественника Яна Хоменко. В составе новой команды один из российских фаворитов ближайшего драфта НХЛ ещё осваивается — 8 (2+6) очков в 12 матчах. В списке бомбардиров всей лиги Попугаев вылетел из десятки и сейчас расположился на 18-й строчке. Никита принял участие в матче лучших проспектов лиги, где выходил на лёд в одном звене с Хиширом.



Лидер сезона по показателю «плюс-минус» россиянин Сергей Зборовский из «Реджайны» не лучшим образом выступил на молодёжном чемпионате мира. Вернувшись в клуб, Сергей продолжил увеличивать свою «полезность», теперь его «плюс-минус» составляет уже «+57», но до рекорда Эндрю Ференса («+75») пока далеко.

Вторым российским бомбардиром остаётся Владислав Лукин из «Трай-Сити» (47 очков), а на третье место поднялся Егор Бабенко из «Летбриджа» (35). Зборовский и Артём Минулин (по 34) продолжают спор за лучшего защитника-бомбардира среди россиян. Участником ещё одного обмена стал Дмитрий Осипов, которого несколько лет назад на драфте КХЛ «Амур» выбрал под общим первым номером. Защитник перешёл из «Ванкувера», расположившегося в подвале турнирной таблицы, в борющийся за плей-офф «Брэндон». В начале декабря в лигу вернулся форвард Владимир Бобылёв, не заигравший за «Спартак» в КХЛ, в 19 матчах за «Викторию» на его счету 20 (5+15) очков.



USHL (Американская юниорская хоккейная лига)

16-летний Андрей Свечников продолжает проводить отличный сезон. В 29 матчах он набрал 36 (19+17) очков и является пятым бомбардиром во всей лиге. На фоне его выступлений начали подтягиваться и другие представители России, в частности Владислав Джиошвили. В начале зимы он смог побить свой бомбардирский и снайперский рекорд USHL, а затем объявил, что со следующего сезона будет выступать за университет Вермонта. Сейчас на счёту Джиошвили 27 (13+14) очков в 36 матчах.



Два российских голкипера этой лиги Максим Жуков и Михаил Бердин тоже заметно улучшили статистику. Проспект «Виннипега» Бердин одержал шесть побед в девяти матчах, из которых два отыграл на ноль. На счету Жукова пять побед в десяти матчах, три матча на ноль и звание лучшего вратаря последней недели. Максим лидирует по коэффициенту надёжности среди вратарей новичков лиги.