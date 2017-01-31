Кинэн: Павел Буре является одним из лучших игроков за всю историю НХЛ
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Павел Буре, попавший в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, является одним из лучших российских хоккеистов за всю историю лиги. Такое мнение ТАСС высказал известный тренер ряда клубов НХЛ Майк Кинэн.
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«Я работал с Павлом Буре несколько раз. Это “русская ракета” (прозвище Буре в НХЛ. — Прим. ТАСС), он был превосходным игроком в НХЛ и был признан лигой, — сказал Кинэн. — Но мне трудно говорить, кто у вас лучший, поскольку я был удивлен отсутствием Фетисова и Малкина».
«Я знаю хорошо немало русских игроков, которых я также тренировал и которые также заслуживают быть в том списке. Например, это “русская пятерка” в “Детройте”, Касатонов. Кравчук — первый русский, который с драфта пришел ко мне в “Чикаго”. Я тренировал четырех русских в команде, которая становилась обладателем Кубка Стэнли в 1994 году — все они оказали немалое влияние на НХЛ», — добавил он.
Кинэн работал с Кравчуком в «Чикаго Блэкхокс» (1992), с Буре в «Ванкувер Кэнакс» (1997−1998) и «Флориде Пантерз» (2001−2002). Россияне Сергей Зубов, Алексей Ковалев, Александр Карповцев и Сергей Немчинов в 1994 году в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграли под руководством Кинэна Кубок Стэнли.
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