Клуб НХЛ «Калгари» подписал однодневный контракт с 9-летним болельщиком
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари» подписал однодневный контракт с 9-летним болельщиком Фионом Дали и провел с его участием пресс- конференцию. Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.
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«Калгари» занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 52 матчах.
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