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31 января 2017, 10:49 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Калгари» подписал однодневный контракт с 9-летним болельщиком

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари» подписал однодневный контракт с 9-летним болельщиком Фионом Дали и провел с его участием пресс- конференцию. Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

Мальчик занимается <nobr>следж-хоккеем</nobr> в клубе Калгари Веном Увеличить
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Мальчик занимается следж-хоккеем в клубе «Калгари Веном». Новичок познакомился с игроками команды, а также провел с ними тренировку.

«Калгари» занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 52 матчах.

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