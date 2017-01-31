Команда Черри победила команду Орра в матче CHL Top Prospects Game

Команда Черри — команда Орра — 7:5 (2:2, 3:2, 2:1)



Первой звездой матча признан нападающий Нико Хишир (команда Орра), набравший 3 (1+2) очка. 18-летний швейцарский хоккеист — один из фаворитов драфта-2017. На счету нападающегоНикиты Попугаева (команда Орра) один голевой пас. Защитник Артём Минулин (команда Черри) результативными действиями не отметился, завершив игру с показателем полезности «-3».