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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28607774/
31 января 2017, 9:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Команда Черри победила команду Орра в матче CHL Top Prospects Game

В рамках CHL Top Prospects Game команда Дона Черри обыграла команду Бобби Орра.

Команда Черри — команда Орра — 7:5 (2:2, 3:2, 2:1)

Первой звездой матча признан нападающий Нико Хишир (команда Орра), набравший 3 (1+2) очка. 18-летний швейцарский хоккеист — один из фаворитов драфта-2017. На счету нападающегоНикиты Попугаева (команда Орра) один голевой пас. Защитник Артём Минулин (команда Черри) результативными действиями не отметился, завершив игру с показателем полезности «-3».
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