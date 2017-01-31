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31 января 2017, 9:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Центральный дивизион в финале Матча звёзд АХЛ обыграл Атлантический

В Аллентауне прошёл Матч звЁзд Американской хоккейной лиги.

Каждый из четырёх дивизионов был представлен 12 игроками, при этом все 30 клубов были представлены минимум одним хоккеистом.

Команды Атлантического, Северного, Центрального и Тихоокеанского дивизионов провели круговой турнир из 6 игр по 10 минут в формате «3 на 3». По его итогам две лучшие команды выявили сильнейшего в 6-минутном финале.

Атлантический — Центральный — 2:1.
Северный — Тихоокеанский — 6:3.
Центральный — Северный — 2:1 Б.
Атлантический — Тихоокеанский — 6:1.
Центральный — Тихоокеанский — 5:3.
Атлантический — Северный — 2:0.

Финал
Атлантический — Центральный — 0:1 Б.
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