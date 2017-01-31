New York Post: Клуб НХЛ «Рейнджерс» продлил контракт с главным тренером Винью

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Виньо возглавил «Рейнджерс» летом 2013 года. Под его руководством команда трижды выходила в плей-офф, дойдя в 2014 году до финала.

В текущем регулярном чемпионате «Рейнджерс» занимают пятую строчку в Восточной конференции, набрав 63 очка в 49 матчах.