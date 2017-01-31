Вратарь Грайсс и «Нью-Йорк Айлендерс» договорились о новом трехлетнем контракте

Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на 3 года. Финансовая сторона сделки не сообщается.

Грайсс, выступающий за «Айлендерс» с 2015 года, в нынешнем сезоне провел 25 матчей (54 пропущенных гола), одержав 14 побед.