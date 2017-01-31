Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28606912/
31 января 2017, 7:48 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Вратарь Грайсс и «Нью-Йорк Айлендерс» договорились о новом трехлетнем контракте

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Немецкий голкипер Томас Грайсс и клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» договорились о новом контракте, сообщается на официальном сайте «островитян».

Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на 3 года. Финансовая сторона сделки не сообщается.

Грайсс, выступающий за «Айлендерс» с 2015 года, в нынешнем сезоне провел 25 матчей (54 пропущенных гола), одержав 14 побед.

Нью-Йорк Айлендерс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя