Вратарь Грайсс и «Нью-Йорк Айлендерс» договорились о новом трехлетнем контракте
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Немецкий голкипер Томас Грайсс и клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» договорились о новом контракте, сообщается на официальном сайте «островитян».
Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на 3 года. Финансовая сторона сделки не сообщается.
Грайсс, выступающий за «Айлендерс» с 2015 года, в нынешнем сезоне провел 25 матчей (54 пропущенных гола), одержав 14 побед.
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