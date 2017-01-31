«Айлендерс» могут переехать из «Барклайс-центра» после сезона-2018/19

По информации источника, знакомого с финансовыми документами компании, арена сможет зарабатывать больше денег без участия «Айлендерс». Сейчас там также выступает команда НБА «Бруклин Нетс» и проходят многочисленные концерты.



Российский миллиардер Михаил Прохоров, владеющий зданием и клубом НБА, ищет инвестора на долю в обеих компаниях. Сообщается, что в финансовом прогнозе, предоставленном потенциальным инвесторам, не упоминается «Айлендерс» как источник дохода после сезона-2018/19.