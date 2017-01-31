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31 января 2017, 1:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Айлендерс» могут переехать из «Барклайс-центра» после сезона-2018/19

«Барклайс-центр», на котором выступает «Нью-Йорк Айлендерс» с сезона-2015/16, вероятно, не будет сотрудничать с клубом после сезона-2018/19. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, знакомого с финансовыми документами компании, арена сможет зарабатывать больше денег без участия «Айлендерс». Сейчас там также выступает команда НБА «Бруклин Нетс» и проходят многочисленные концерты.

Российский миллиардер Михаил Прохоров, владеющий зданием и клубом НБА, ищет инвестора на долю в обеих компаниях. Сообщается, что в финансовом прогнозе, предоставленном потенциальным инвесторам, не упоминается «Айлендерс» как источник дохода после сезона-2018/19.

Нью-Йорк Айлендерс
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