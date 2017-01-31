Пхенчхан-2018: как НХЛ шантажирует хоккейный мир

НАДЕЖДА ОСТАЕТСЯ

Крайним сроком, до которого НХЛ, МОК и ИИХФ должны были окончательно определиться с вопросом об участии энхаэловцев в Олимпиаде-2018, называлась середина января. Затем дедлайн был сдвинут на конец месяца. Какая-то ясность могла наступить во время Матча звезд НХЛ. Но по словам комиссионера лиги Гэри Бэттмена, ничего не изменилось, и владельцы клубов считают поездку своих игроков в Пхенчхан нецелесообразной. Неужели все ясно и нужно готовиться к худшему сценарию?

Пока еще нет. Тем более что представители МОК тут же поспешили заявить, что теперь дедлайна как такового нет. Это оставляет надежду на благоприятный исход переговоров. Если стороны продолжают торговаться, значит, еще не все потеряно. В прошлый раз решение об участии НХЛ в сочинской Олимпиаде было достигнуто только за семь месяцев до начала турнира. При том, что тогда с самого начала все необходимые гарантии — от финансов до логистики — предоставила страна-организатор, а ситуация находилась полностью на контроле у первых лиц России. Это не мешало НХЛ выкручивать руки противоположной стороне (МОК, организаторам, ИИХФ, профсоюзу игроков лиги) до последнего, торгуясь по любым мелочам. Сейчас мы видим похожую картину.

Даже в свежих словах Бэттмена можно усмотреть массу противоречий. Сначала НХЛ не устраивал тот факт, что МОК и ИИХФ не готовы полностью оплатить страховку игроков. Но как только глава международной федерации Рене Фазель заявил о том, что средства будут найдены, последовала масса вопросов о том, каким образом пройдет эта финансовая процедура. Мол, ничего тут не ясно. Хотя если принципиально решен вопрос с деньгами, то сам механизм их распределения — дело десятое.

Сейчас, по словам Бэттмена, выясняется, что даже владельцы клубов, позитивно настроенные к тому, чтобы отпустить игроков в Корею, уже передумали. Хотя что могло измениться за пару месяцев? Якобы всех напрягло первоначальное желание МОК не оплачивать полностью все расходы, включая страховки. После того, как ведомство Томаса Баха дало согласие на финансовое участие в вопросе, то владельцы клубов, получается, как маленькие дети, обиделись и хотят забыть об Олимпиаде. Такая позиция на сто процентов отдает цинизмом. Очевидно, что НХЛ последовательно преследует собственные интересы, надеясь выиграть даже в деталях.

В КИТАЕ НХЛ «ЗАПОЕТ» ПО-ДРУГОМУ

Есть еще один момент, о котором Бэттмен и его заместитель Билл Дэйли сейчас не вспоминают. В ноябре прошлого года появились сведения, что вопрос об участии НХЛ в Олимпиаде связан с переговорами лиги и профсоюза игроков. Которому, в частности, предлагалось пролонгировать на три года действие текущего коллективного соглашения, а также дать согласие на регулярное проведение Кубков мира. Сами хоккеисты в ответ на столь «щедрое» предложение только рассмеялись, сочтя его в корне неприемлемым. Так что в нынешней позиции НХЛ, сетующей на мнимые потери из-за участия в Олимпиаде, можно углядеть наглое лицемерие. Еще после Ванкувера-2010 было проведено детальное исследование. Оно показало, что ни в финансовом, ни в зрительском, ни в телевизионном интересе лига не проиграла. Более того, по многим пунктам даже приобрела.

Допустим, что Олимпиада в Корее неудобна своим местом проведением и разницей в часовых поясах. Однако такую логику надо использовать и по отношению к следующим Играм — они также пройдут в Азии. Но уже не в Корее — в Китае. И здесь, уверен, НХЛ запоет по-другому. Упускать возможность ухватить свой кусок пирога Бэттмен и его соратники не будут. Прошлым летом в Китае с различными целями побывали звезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и нападающий «Бостона» Мэтт Белески. Сейчас до Поднебесной добралась и сама НХЛ. Не далее как в январе, Билл Дэйли ездил туда с визитом. Одним из его итогов стало заключение пятилетнего соглашения с крупнейшей местной телекоммуникационной компанией Tencent о трансляции отдельных игр на сайтах и мобильных платформах.