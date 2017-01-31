Пхенчхан-2018: как НХЛ шантажирует хоккейный мир
В последние дни руководители заокеанской лиги сделали несколько недвусмысленных заявлений, намекающих, что переговоры по поводу участия энхаэловцев в Олимпиаде-2018 так и не сдвинулись с мертвой точки. «СЭ» объясняет, почему НХЛ, МОК и ИИХФ пока не могут прийти к соглашению, которое позволит лучшим хоккеистам мира сыграть в Пхенчане.
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НАДЕЖДА ОСТАЕТСЯ
Крайним сроком, до которого НХЛ, МОК и ИИХФ должны были окончательно определиться с вопросом об участии энхаэловцев в Олимпиаде-2018, называлась середина января. Затем дедлайн был сдвинут на конец месяца.
Пока еще нет. Тем более что представители МОК тут же поспешили заявить, что теперь дедлайна как такового нет. Это оставляет надежду на благоприятный исход переговоров. Если стороны продолжают торговаться, значит, еще не все потеряно. В прошлый раз решение об участии НХЛ в сочинской Олимпиаде было достигнуто только за семь месяцев до начала турнира. При том, что тогда с самого начала все необходимые гарантии — от финансов до логистики — предоставила
Даже в свежих словах Бэттмена можно усмотреть массу противоречий. Сначала НХЛ не устраивал тот факт, что МОК и ИИХФ не готовы полностью оплатить страховку игроков. Но как только глава международной федерации Рене Фазель заявил о том, что средства будут найдены, последовала масса вопросов о том, каким образом пройдет эта финансовая процедура. Мол, ничего тут не ясно. Хотя если принципиально решен вопрос с деньгами, то сам механизм их распределения — дело десятое.
Сейчас, по словам Бэттмена, выясняется, что даже владельцы клубов, позитивно настроенные к тому, чтобы отпустить игроков в Корею, уже передумали. Хотя что могло измениться за пару месяцев? Якобы всех напрягло первоначальное желание МОК не оплачивать полностью все расходы, включая страховки. После того, как ведомство Томаса Баха дало согласие на финансовое участие в вопросе, то владельцы клубов, получается, как маленькие дети, обиделись и хотят забыть об Олимпиаде. Такая позиция на сто процентов отдает цинизмом. Очевидно, что НХЛ последовательно преследует собственные интересы, надеясь выиграть даже в деталях.
В КИТАЕ НХЛ «ЗАПОЕТ»
Есть еще один момент, о котором Бэттмен и его заместитель Билл Дэйли сейчас не вспоминают. В ноябре прошлого года появились сведения, что вопрос об участии НХЛ в Олимпиаде связан с переговорами лиги и профсоюза игроков. Которому, в частности, предлагалось пролонгировать на три года действие текущего коллективного соглашения, а также дать согласие на регулярное проведение Кубков мира. Сами хоккеисты в ответ на столь «щедрое» предложение только рассмеялись, сочтя его в корне неприемлемым. Так что в нынешней позиции НХЛ, сетующей на мнимые потери
Допустим, что Олимпиада в Корее неудобна своим местом проведением и разницей в часовых поясах. Однако такую логику надо использовать и по отношению к следующим Играм — они также пройдут в Азии. Но уже не в Корее — в Китае. И здесь, уверен, НХЛ запоет
Остается только завидовать тому, как НХЛ с дотошностью подходит к любому вопросу, и этому у нее учиться. За примерами далеко ходить не надо. Можно вспомнить, как несколько лет назад ФХР в лице своего президента Владислава Третьяка без вопросов подмахнула документ об участии сборной России в Кубке мира, согласившись без
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