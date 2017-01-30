Нестеров провел первую тренировку с «Монреалем»

Перед Матчем звезд НХЛ 23-летний хоккеист был обменян из «Тампа-Бэй» в обмен на Джонатана Расина и выбор в шестом раунде драфта.

— Добро пожаловать в Монреаль (ну, Броссар), Никита! — пишет официальный твиттер «Монреаля».

В этом сезоне Нестеров провел 35 матчей в составе «Тампы», в которых набрал 12 (3+9) очков. «Лайтнинг» подписал его на драфте новичков 2011 года. Всего в составе команды россиянин провел 119 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Bienvenue à Montréal (ou plutôt Brossard), Nikita! / Welcome to Montreal (well, Brossard), Nikita! <a href="https://twitter.com/hashtag/gohabsgo?src=hash">#gohabsgo</a> <a href="https://t.co/SisueXXaYP">pic.twitter.com/SisueXXaYP</a></p>— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) <a href="https://twitter.com/CanadiensMTL/status/826148353775923201">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>