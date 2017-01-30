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30 января 2017, 23:29 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Нестеров провел первую тренировку с «Монреалем»

Российский защитник Никита Нестеров провел первую тренировку с «Монреалем».

Перед Матчем звезд НХЛ 23-летний хоккеист был обменян из «Тампа-Бэй» в обмен на Джонатана Расина и выбор в шестом раунде драфта.

— Добро пожаловать в Монреаль (ну, Броссар), Никита! — пишет официальный твиттер «Монреаля».

В этом сезоне Нестеров провел 35 матчей в составе «Тампы», в которых набрал 12 (3+9) очков. «Лайтнинг» подписал его на драфте новичков 2011 года. Всего в составе команды россиянин провел 119 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков.

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