1. Уэйн Симмондс, нападающий «Филадельфии Флайерз». Стал самым ценным игроком Матча звёзд, отметившись дублем в полуфинале с командой Атлантического дивизиона, а также забил победный гол в финале, принеся победу в турнире дивизиону Метрополитан. Кроме того, форвард забросил две шайбы в двух матчах регулярного чемпионата.



2. Патрик Марло, нападающий «Сан-Хосе Шаркс». Стал лучшим бомбардиром недели, набрав 6 (5+1) очков в трёх матчах.



3. Фредерик Андерсен, вратарь «Торонто Мэйпл Лифс». Не пропустил ни одной шайбы за два матча, отразив 26 бросков в игре с «Калгари Флэймз» (4:0) и 22 броска в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:0).