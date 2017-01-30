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30 января 2017, 22:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Симмондс, Марло и Андерсен — лучшие игроки недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

<span class=error>НХЛ</span> определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Увеличить
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1. Уэйн Симмондс, нападающий «Филадельфии Флайерз». Стал самым ценным игроком Матча звёзд, отметившись дублем в полуфинале с командой Атлантического дивизиона, а также забил победный гол в финале, принеся победу в турнире дивизиону Метрополитан. Кроме того, форвард забросил две шайбы в двух матчах регулярного чемпионата.

2. Патрик Марло, нападающий «Сан-Хосе Шаркс». Стал лучшим бомбардиром недели, набрав 6 (5+1) очков в трёх матчах.

3. Фредерик Андерсен, вратарь «Торонто Мэйпл Лифс». Не пропустил ни одной шайбы за два матча, отразив 26 бросков в игре с «Калгари Флэймз» (4:0) и 22 броска в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:0).

Торонто Мэйпл Ливз
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