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30 января 2017, 21:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Монреаль» выставил защитника Редмонда на драфт отказов

«Монреаль Канадиенс» выставил защитника Зака Редмонда на драфт отказов. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

28-летний Редмонд в текущем сезоне провёл за «Монреаль» 16 матчей, в которых отдал пять результативных передач и заработал показатель полезности «+6». Ранее он также выступал за «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш», всего в НХЛ на его счету 38 (9+29) очков в 130 матчах при показателе полезности «+11».

Монреаль Канадиенс
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