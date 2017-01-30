«Монреаль» выставил защитника Редмонда на драфт отказов

28-летний Редмонд в текущем сезоне провёл за «Монреаль» 16 матчей, в которых отдал пять результативных передач и заработал показатель полезности «+6». Ранее он также выступал за «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш», всего в НХЛ на его счету 38 (9+29) очков в 130 матчах при показателе полезности «+11».