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30 января 2017, 19:29 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Макдэвид: Не могу представить Олимпиаду без игроков НХЛ

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выразил надежду, что НХЛ разрешит своим игрокам участвовать в Олимпийских играх 2018 года.

«Игроки НХЛ должны участвовать в Олимпиаде. Я очень надеюсь, что они туда поедут. Я уверен на 100 процентов, что они должны быть там. Не могу представить Олимпиаду без игроков НХЛ.

Если мне предоставится возможность участвовать в Играх в составе сборной Канады, это будет одним из главных моментов в жизни. Даже просто получить шанс побороться за попадание в состав будет чем-то особенным. Нам, канадцам, очень повезло, что у нас есть огромный выбор великолепных хоккеистов. Попасть в состав этой команды будет невероятно трудно», — цитирует Макдэвида TSN.

Эдмонтон Ойлерз
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