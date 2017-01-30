Макдэвид: Не могу представить Олимпиаду без игроков НХЛ
Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выразил надежду, что НХЛ разрешит своим игрокам участвовать в Олимпийских играх 2018 года.
«Игроки НХЛ должны участвовать в Олимпиаде. Я очень надеюсь, что они туда поедут. Я уверен на 100 процентов, что они должны быть там. Не могу представить Олимпиаду без игроков НХЛ.
Если мне предоставится возможность участвовать в Играх в составе сборной Канады, это будет одним из главных моментов в жизни. Даже просто получить шанс побороться за попадание в состав будет
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