«Сент-Луис» вновь дает шанс Барбашеву

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В этом сезоне 21-летнему хоккеисту уже давали шанс, вызвав на один матч регулярного чемпионата НХЛ, но за 10 минут игрового времени форвард не отметился результативными действиями.

В АХЛ Барбашев выступает за «Чикаго» и в 45 матчах регулярки набрал 37 (19+18) очков. «Сент-Луис» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и проиграл четыре встречи из последних пяти проведенных.