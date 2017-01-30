Команда Овечкина выиграла турнир на Матче всех звезд НХЛ

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В главном городе Калифорнии, Лос-Анджелесе, состоялся традиционный Матч всех звезд НХЛ. В этом году, как и в прошлом, хоккеисты были разбиты на четыре команды — по дивизионам, — которые соревновались по олимпийской системе, начиная с полуфиналов, сыгранных в рамках своих конференций.

Главной особенностью шоу в таком формате стал соревновательный дух, который действительно был на уровне больше спорта, чем просто развлекательного мероприятия.

Для российских же болельщиков особенно приятным моментом стал вклад наших хоккеистов, каждый из которых смог отличиться на льду Staples Centre.

Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион — 10:3.

Действующий чемпион Всезвездного уикенда, выигравший мини-турнир в прошлом году, Тихоокеанский дивизион, который на этот раз еще и выступал в качестве хозяина площадки, так как именно в нем выступает «Лос-Анджелес Кингз», встречу против Центрального начал очень уверенно.

Фактически, в этой игре хоккеисты Тихоокеанского дивизиона проиллюстрировали превосходство своего подразделения в этом сезоне в Западной конференции, насколько такое, конечно, возможно в рамках шоу-турнира.

Единственная команда, где не было ни одного российского хоккеиста, уже на четвертой минуте игры (встречи проходили в формате 2 периода по 10 минут) повела со счетом 2:0 после шайб Кэма Фаулера и Джеффа Картера, которому, к восторгу трибун, ассистировал его одноклубник по «Кингз» Дрю Даути.

Джонатан Тэйвз на восьмой минуте сократил отставание «центральных» до минимума, но всего 6 (!) секунд спустя Коннор Макдэвид восстановил статус-кво, а до перерыва он же успел вывести на бросок Бретта Бернса, а Картер и Даути организовали еще один «калифорнийский» гол, поменявшись ролями.

Сменивший Девана Дубника в перерыве в воротах Центрального дивизиона Кори Кроуффорд, выступил точно так же, отразив лишь те же 6 бросков из 11, что обеспечило хозяевам убедительную победу.

Примечательно, что у Тихоокеанского дивизиона все 13 полевых хоккеистов закончили встречу с набранными баллами и плюсовым показателем полезности, в то время как у Центрального дивизиона все нахватали минусов.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не стал исключением, но хотя бы отметился заброшенной шайбой, сумев вынудить капитулировать Мартина Джонса в середине второго игрового отрезка с передачи Тайлера Сегина.

Столичный дивизион — Атлантический дивизион — 10:6.

Следом на лед вышли представители Восточной конференции, и противостояние Столичного и Атлантического дивизиона получилось куда более напряженным с точки зрения интриги.

В первом периоде команды вообще шли ноздря в ноздрю, отвечая друг другу на голы и не отпуская соперников на две шайбы вперед.

Сначала тон задавали Уэйн Симмондз из «Филадельфии» у «столичных» и представители соскучившейся по победам «Тампа-Бэй» в составе Атлантического дивизиона.

Дважды на созданные с помощью индивидуального мастерства темнокожего форварда «Флайерз» шайбы отвечали Никита Кучеров и Виктор Хедман, ассистировавшие друг другу.

До перерыва Атлантический дивизион побывал в роли лидера после гола Эрика Карлссона, но Джон Таварес восстановил равновесие. Он же сравнял счет в начале второй десятиминутки после гола новичка Остона Мэттьюса, и больше «атлантическая» команда вперед уже не выходила.

«Столичные» совершили рывок длиной в три гола, на что снова ответил Никита Кучеров.

Но вскоре Сидни Кросби забросил седьмую шайбу, оказавшуюся в итоге победной. До конца матча Кучеров успел набрать и четвертое очко, сделав еще одну передачу, а точку в противостоянии поставил Александр Овечкин, замкнувший пас Кросби, с которым до того единственный раз играл в одной команде в 2007 году, тоже в Матче всех звезд. Причем забросил Ови за секунду до финальной сирены.

Российский голкипер Сергей Бобровский, защищавший ворота сборной Столичного дивизиона совершил несколько эффектных спасений, хотя, как и остальные вратари, вряд ли может похвастать хорошей статистикой, отразив 7 бросков по своим воротам из 10.

Столичный дивизион — Тихоокеанский дивизион — 4:3.

Финальный матч, на кону в котором стоял миллион долларов, который будет отправлен на благотворительность, и вовсе получился драматичным и напряженным. Более того, в концовке встречи возглавлявший на турнире команду-победительницу Уэйн Гретцки даже сократил время смен, чтобы его хоккеисты были более свежими.

Западная команда открыла счет всего 22 секунды спустя после начала встречи, когда Джо Павелски пробил Сергея Бобровского, но вскоре Сет Джонс восстановил паритет, а Джастин Фолк вывел «столичных» вперед.

Впрочем, еще до перерыва Коннор Макдэвид и Бо Хорват снова заставили Бобровского капитулировать, вернув инициативу Тихоокеанскому дивизиону.

Больше команда Западной конференции не отличалась — сменивший во втором периоде Бобровского Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенз» отразил все 5 бросков по своим воротам.

А вот Кэм Эткинсон и Уэйн Симмондз смогли зажечь красный свет за воротами сборной Тихоокеанского дивизиона, и команда Столичного отняла у соперника звание чемпиона Матча всех звезд.

Александр Овечкин ни разу не бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности -2, что вряд ли расстроило российского бомбардира.