Гретцки: Моя тренерская карьера завершена

Его команда победила в турнире дивизионов



«Я смог повидаться с Полом Коффи. Наверное вы заметили, что нам нравится то, чем мы занимались. Мы все получили удовольствие. Любая команда могла победить. Играли 3 на 3, много двигались. Мне кажется, что все старались.



Мне очень понравилось. Замечательный был день. Все получилось лучше, чем я мог подумать. Появились ли мысли о возобновлении тренерской карьеры? Нет, нет и нет. Моя тренерская карьера завершена», — цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.



С 2006 по 2010 годы Гретцки возглавлял «Финикс Койотс», но ни разу не вышел с командой в плей-офф.