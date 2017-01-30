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30 января 2017, 10:02 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гретцки: Моя тренерская карьера завершена

Главный тренер сборной дивизиона Метрополитан, Уэйн Гретцки поделился ощущениями от Матча звёзд.

Главный тренер сборной дивизиона <span class=error>Метрополитан</span> <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Гретцки</span> поделился ощущениями от Матча звёзд. Увеличить
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Его команда победила в турнире дивизионов

«Я смог повидаться с Полом Коффи. Наверное вы заметили, что нам нравится то, чем мы занимались. Мы все получили удовольствие. Любая команда могла победить. Играли 3 на 3, много двигались. Мне кажется, что все старались.

Мне очень понравилось. Замечательный был день. Все получилось лучше, чем я мог подумать. Появились ли мысли о возобновлении тренерской карьеры? Нет, нет и нет. Моя тренерская карьера завершена», — цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.

С 2006 по 2010 годы Гретцки возглавлял «Финикс Койотс», но ни разу не вышел с командой в плей-офф.
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