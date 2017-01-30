Гретцки: Моя тренерская карьера завершена
Главный тренер сборной дивизиона Метрополитан, Уэйн Гретцки поделился ощущениями от Матча звёзд.
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Его команда победила в турнире дивизионов
«Я смог повидаться с Полом Коффи. Наверное вы заметили, что нам нравится то, чем мы занимались. Мы все получили удовольствие. Любая команда могла победить. Играли 3 на 3, много двигались. Мне кажется, что все старались.
Мне очень понравилось. Замечательный был день. Все получилось лучше, чем я мог подумать. Появились ли мысли о возобновлении тренерской карьеры? Нет, нет и нет. Моя тренерская карьера завершена», — цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.
С 2006 по 2010 годы Гретцки возглавлял «Финикс Койотс», но ни разу не вышел с командой в
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