НХЛ проведёт Матч звёзд в 2018 году в случае отказа от участия в ОИ
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига проведёт Матч звёзд в следующем году в том случае, если окончательно откажется от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.
Место проведения пока не называется.
При этом функционер сообщил, что лига планирует в ближайшие годы провести такой матч в
«Я думаю, что мы там проведём “Матч звёзд” в ближайшем будущем, а не через 20 или 30 лет. Я полагаю, в
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