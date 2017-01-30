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30 января 2017, 9:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ проведёт Матч звёзд в 2018 году в случае отказа от участия в ОИ

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига проведёт Матч звёзд в следующем году в том случае, если окончательно откажется от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Место проведения пока не называется.

При этом функционер сообщил, что лига планирует в ближайшие годы провести такой матч в Лас-Вегасе, где со следующего сезона начнёт выступать новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». В 2006, 2010 и 2014 годах НХЛ отказывалась от организации Матча звёзд, когда её игроки участвовали в Олимпиадах.

«Я думаю, что мы там проведём “Матч звёзд” в ближайшем будущем, а не через 20 или 30 лет. Я полагаю, в Лас-Вегасе нам будет интересно», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
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