Сборная дивизиона Метрополитен с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛ
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Сборная дивизиона Метрополитен, за которую выступали россияне Александр Овечкин и Сергей Бобровский, нанесла поражение команде Тихоокеанского дивизиона в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Встреча, прошедшая в
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский провел на льду 10 минут и отразил 9 из 12 бросков по своим воротам. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл чуть менее 8 минут и результативными действиями не отметился.
Матч проходил в формате «три на три» и продолжался два периода по 10 минут. Победитель получил чек на один миллион долларов.
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