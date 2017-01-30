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30 января 2017, 8:01 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Сборная дивизиона Метрополитен с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛ

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Сборная дивизиона Метрополитен, за которую выступали россияне Александр Овечкин и Сергей Бобровский, нанесла поражение команде Тихоокеанского дивизиона в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 30 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Сборная дивизиона Метрополитен за которую выступали россияне Александр <span class=error>Овечкин</span> и Сергей <span class=error>Бобровский</span> нанесла поражение команде Тихоокеанского дивизиона в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась победой дивизиона Метрополитен со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Сет Джонс (2-я минута), Джастин Фолк (5), Кэм Аткинсон (15) и Уэйн Симмондс (16). У команды Тихоокеанского дивизиона отличились Джо Павелски (1), Коннор Макдэвид (5) и Бо Хорват (8).

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский провел на льду 10 минут и отразил 9 из 12 бросков по своим воротам. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл чуть менее 8 минут и результативными действиями не отметился.

Матч проходил в формате «три на три» и продолжался два периода по 10 минут. Победитель получил чек на один миллион долларов.
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МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Хоккеисты сборной дивизиона Метрополитен, цвета которой защищает российский нападающий Александр Овечкин, нанесли поражение команде Атлантического дивизиона в Матче звезд НХЛ.
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