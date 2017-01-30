Сборная дивизиона Метрополитен с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛ

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Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась победой дивизиона Метрополитен со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Сет Джонс (2-я минута), Джастин Фолк (5), Кэм Аткинсон (15) и Уэйн Симмондс (16). У команды Тихоокеанского дивизиона отличились Джо Павелски (1), Коннор Макдэвид (5) и Бо Хорват (8).

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский провел на льду 10 минут и отразил 9 из 12 бросков по своим воротам. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл чуть менее 8 минут и результативными действиями не отметился.

Матч проходил в формате «три на три» и продолжался два периода по 10 минут. Победитель получил чек на один миллион долларов.